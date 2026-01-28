Рейтинг@Mail.ru
В Дагестане задержали чиновников по делу о хищении - РИА Новости, 28.01.2026
23:42 28.01.2026
https://ria.ru/20260128/chp-2070876540.html
В Дагестане задержали чиновников по делу о хищении
В Дагестане задержали чиновников по делу о хищении - РИА Новости, 28.01.2026
В Дагестане задержали чиновников по делу о хищении
Представители министерства строительства Дагестана, государственной дирекции по реализации инфраструктурных программ в республике и подрядной организации... РИА Новости, 28.01.2026
2026-01-28T23:42:00+03:00
2026-01-28T23:42:00+03:00
происшествия
республика дагестан
россия
хасавюрт
следственный комитет россии (ск рф)
https://ria.ru/20260122/sud-2069592591.html
республика дагестан
россия
хасавюрт
происшествия, республика дагестан, россия, хасавюрт, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Республика Дагестан, Россия, Хасавюрт, Следственный комитет России (СК РФ)
В Дагестане задержали чиновников по делу о хищении

В Дагестане задержали чиновников по делу о хищении более 100 млн рублей

МАХАЧКАЛА, 28 янв - РИА Новости. Представители министерства строительства Дагестана, государственной дирекции по реализации инфраструктурных программ в республике и подрядной организации задержаны по уголовным делам о хищении более 100 миллионов рублей при исполнении госконтракта, сообщается в Telegram-канале СК России.
"Возбуждены уголовные дела в отношении главного специалиста министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Республики Дагестан (РД), представителей подрядной организации, должностных лиц государственного автономного учреждения РД "Дирекция по реализации инфраструктурных программ в РД", а также иных лиц… В ходе расследования проведены обыски, фигуранты задержаны, решается вопрос об избрании им меры пресечения", - говорится в сообщении.
В зависимости от роли каждого они обвиняются в служебном подлоге, злоупотреблении должностными полномочиями и мошенничестве (часть 1 статьи 292, часть 3 статьи 285 и часть 4 статьи 159 УК РФ).
По данным следствия, при реконструкции внутригородских сетей канализации Хасавюрта подрядчик не выполнил работы по восстановлению асфальтового покрытия. Зная об этом, главный специалист минстроя Дагестана внес ложные сведения в заключение о соответствии объекта требованиям проектной документации.
В свою очередь в рамках госконтракта подрядчик, действуя в сговоре с чиновниками дирекция по реализации инфраструктурных программ, не выполнил предусмотренные проектом работы по восстановлению асфальта общей площадью свыше 87 тысяч квадратных метров и оформил при этом фиктивные акты приемки. В результате, по данным следствия, "похищены бюджетные средства на сумму более 100 миллионов рублей".
Кресло судьи - РИА Новости, 1920, 22.01.2026
Дело экс-чиновников Ростовской области передали в суд
22 января, 14:54
 
ПроисшествияРеспублика ДагестанРоссияХасавюртСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
