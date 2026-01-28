https://ria.ru/20260128/chp-2070876540.html
В Дагестане задержали чиновников по делу о хищении
Представители министерства строительства Дагестана, государственной дирекции по реализации инфраструктурных программ в республике и подрядной организации... РИА Новости, 28.01.2026
2026-01-28T23:42:00+03:00
Новости
ru-RU
В Дагестане задержали чиновников по делу о хищении более 100 млн рублей
МАХАЧКАЛА, 28 янв - РИА Новости.
Представители министерства строительства Дагестана, государственной дирекции по реализации инфраструктурных программ в республике и подрядной организации задержаны по уголовным делам о хищении более 100 миллионов рублей при исполнении госконтракта, сообщается
в Telegram-канале СК России.
"Возбуждены уголовные дела в отношении главного специалиста министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Республики Дагестан (РД), представителей подрядной организации, должностных лиц государственного автономного учреждения РД "Дирекция по реализации инфраструктурных программ в РД", а также иных лиц… В ходе расследования проведены обыски, фигуранты задержаны, решается вопрос об избрании им меры пресечения", - говорится в сообщении.
В зависимости от роли каждого они обвиняются в служебном подлоге, злоупотреблении должностными полномочиями и мошенничестве (часть 1 статьи 292, часть 3 статьи 285 и часть 4 статьи 159 УК РФ
).
По данным следствия, при реконструкции внутригородских сетей канализации Хасавюрта
подрядчик не выполнил работы по восстановлению асфальтового покрытия. Зная об этом, главный специалист минстроя Дагестана
внес ложные сведения в заключение о соответствии объекта требованиям проектной документации.
В свою очередь в рамках госконтракта подрядчик, действуя в сговоре с чиновниками дирекция по реализации инфраструктурных программ, не выполнил предусмотренные проектом работы по восстановлению асфальта общей площадью свыше 87 тысяч квадратных метров и оформил при этом фиктивные акты приемки. В результате, по данным следствия, "похищены бюджетные средства на сумму более 100 миллионов рублей".