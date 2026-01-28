В Дагестане задержали чиновников по делу о хищении

"Возбуждены уголовные дела в отношении главного специалиста министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Республики Дагестан (РД), представителей подрядной организации, должностных лиц государственного автономного учреждения РД "Дирекция по реализации инфраструктурных программ в РД", а также иных лиц… В ходе расследования проведены обыски, фигуранты задержаны, решается вопрос об избрании им меры пресечения", - говорится в сообщении.

В свою очередь в рамках госконтракта подрядчик, действуя в сговоре с чиновниками дирекция по реализации инфраструктурных программ, не выполнил предусмотренные проектом работы по восстановлению асфальта общей площадью свыше 87 тысяч квадратных метров и оформил при этом фиктивные акты приемки. В результате, по данным следствия, "похищены бюджетные средства на сумму более 100 миллионов рублей".