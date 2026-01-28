"Злится все больше": в Британии заметили перемены в состоянии Зеленского

МОСКВА, 28 янв — РИА Новости. Владимир Зеленский все больше злится на США из-за того, что ЕС исключили из переговорного процесса по Украине, заявил британский военный аналитик Александр Меркурис в эфире своего YouTube-канала.
По словам эксперта, Зеленский не хочет услышать доводы российской стороны и продолжает затягивать мирное урегулирование конфликта под надуманными предлогами.
Переговоры в Абу-Даби
В субботу в ОАЭ завершились двухдневные закрытые обсуждения безопасности с участием представителей Москвы, Вашингтона и Киева. Стороны затронули нерешенные вопросы мирного плана США. Российской рабочей группой руководил начальник Главного управления Генштаба ВС адмирал Игорь Костюков. Новый раунд переговоров может состояться на следующей неделе.
По данным зарубежных СМИ, инициатива Штатов включает передачу под контроль Москвы всей территории Донбасса, официальное признание его и Крыма российскими, заморозку по большей части линии соприкосновения в Запорожской и Херсонской областях, сокращение численности ВСУ в два раза, а также запрет размещать на Украине иностранные войска и оружие, способное бить вглубь территории России.
Переговорам в Абу-Даби предшествовала встреча Владимира Путина с американской делегацией во главе со спецпредставителем Дональда Трампа Стивеном Уиткоффом.
Как отметил помощник президента Юрий Ушаков, американцы признали: без решения территориального вопроса по формуле, согласованной в Анкоридже, рассчитывать на долгосрочное урегулирование не стоит. ВСУ должны выйти из Донбасса — это важное условие Москвы.
