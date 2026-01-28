Почему Большунов скандалит и срывается: все нюансы кризиса гения

Главная звезда российских лыж начал сезон без побед, оказался в центре скандалов и ушел в тень — без контактов с федерацией, комментариев о нейтральном статусе и с выборочным общением с журналистами. Однако именно после паузы и индивидуальной подготовки дома он впервые в сезоне выиграл гонки Кубка России в Казани. РИА Новости Спорт разъясняет, что же на самом деле происходит с Александром Большуновым.

Король без короны

От Большунова всегда ждут побед — независимо от месяца, формы, контекста и обстоятельств. Три олимпийских золота сделали его не просто лидером сборной, а мерилом уровня в российских лыжах. Если он выходит на старт, по умолчанию считается, что именно его будут обыгрывать. Или не будут.

Поэтому начало нынешнего сезона выглядело непривычно. Без побед, без доминирования, без ощущения, что Большунов — главный герой каждой гонки. До этапа Кубка России в Казани он не выиграл ни одной дистанции. Более того, попадания в тройку лучших стали скорее исключением, чем правилом. Для любого другого лыжника это был бы рабочий отрезок сезона. Для Большунова — повод для разговоров. Слишком высока планка, слишком привычным было ощущение его постоянного превосходства.

Он проигрывал и был этим явно недоволен. Не судьями, не трассами, иногда соперниками, но прежде всего собой. Это было видно и по эмоциям на финише, и по поведению вне трассы. В таком состоянии он не привык находиться долго, и, возможно, именно поэтому каждое поражение воспринималось острее обычного.

На этом фоне эпизод с толчком соперника на финише выглядел не отдельным инцидентом, а продолжением внутреннего напряжения. Связка здесь очевидна: завышенные требования к себе, нежелание мириться с не идеальным результатом, постоянное давление статуса — и, как следствие, эмоциональные срывы. С годами строгость Большунова к себе не ослабла. Напротив, иногда кажется, что она стала еще жестче.

Этот скандал показал главное: мотивация у Большунова не угасла и не притупилась. Она просто принимает резкие, порой неудобные формы. И именно это многое объясняет в его поведении на старте сезона.

Вяльбе защищать не стала

Декабрьский скандал стал для Большунова не просто эмоциональным эпизодом, а точкой разлома в отношениях с окружающей системой. Президент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе в этой ситуации заняла жесткую и, по сути, единственно возможную позицию: публично защищать главного лыжника страны она не стала.

После этого контакты между ними фактически прекратились, о чем позже публично заявила сама Вяльбе. Важно подчеркнуть: разрыв произошел не по инициативе главы федерации. Эта модель поведения быстро распространилась и на медиа. В Ижевске, после четвертого места в финале спринта классическим стилем, Большунов в резкой форме отказал в интервью телекорреспонденту. Диалог перешел на повышенные тона и ясно показал: спортсмен воспринимает часть медиапространства как источник давления и хейта. При этом он демонстративно обнялся с журналистом регионального издания — его давним болельщиком.

В Казани эта логика сохранилась. Федеральный телеканал Большунов вновь проигнорировал, с пишущими журналистами пообщался — кратко и без желания развивать разговор. Главная тема — нейтральный статус — снова осталась без комментариев. Так продолжается уже не первый сезон, и в этом случае молчание выглядит не уходом от вопроса, а отказом вообще включать его в публичную повестку.

Параллельно Большунов изменил и формат подготовки. В декабре и январе тренировался индивидуально — дома, рядом с семьей. По словам его тренера Юрия Бородавко, это дало эффект: пришли первые победы в сезоне, а поведение стало более сдержанным. Однако пока это лишь краткосрочный факт, а не доказательство устойчивости модели.

Карьера Большунова показывает, что быстрый старт никогда не был для него обязательным условием успеха. Раньше календарь элитных лыжников был устроен жестко. Сначала отбор в состав сборной и борьба за право выступать на Кубке мира. Затем — необходимость стабильно набирать очки на этапах. В середине зимы — Тур де Ски, требующий отдельного пика формы. Раз в два года — чемпионат мира. И, наконец, главный старт всей карьеры — Олимпийские игры, под которые выстраивался весь тренировочный цикл.

В такой системе у спортсмена действительно не было времени на раскачку: слабый старт мог превратиться в проблему, потому что календарь не оставлял пространства для постепенного набора формы. Однако даже в этих условиях Большунов редко был спортсменом, который выигрывал сходу. В первые годы на Кубке мира его лучшие результаты чаще приходились на декабрь–январь, а в пиковые сезоны форма целенаправленно подводилась ко второй половине зимы — под Тур де Ски, чемпионаты мира или Олимпийские игры.

Показательно, что исключением из этой логики стал первый сезон после международного отстранения. Он выигрывал гонки одну за другой, доминировал на протяжении всей зимы, побеждал на этапах Кубка России, Спартакиаде, Деминском марафоне, уверенно начал чемпионат России и в итоге выдал серию из 23 личных побед подряд. Этот сезон тотального давления стал аномальным.

Уже следующий оказался привычным. Победы пришли не сразу: Большунов начал выигрывать лишь в конце января. Зато к ключевому старту он подошел в оптимальном состоянии и на чемпионате России взял три золотые медали. Нынешний сезон логично продолжает эту трансформацию. Главный старт — чемпионат России в конце февраля, и это позволяет выстраивать подготовку иначе: без необходимости выходить на пик формы несколько раз за зиму, без форсирования в ноябре и декабре и с расчетом на один целевой пик.

На это обращают внимание и специалисты. Бородавко неоднократно подчеркивал, что Александр традиционно разгоняется по ходу сезона. Аналогичную мысль высказывал и олимпийский чемпион Александр Легков, отмечая, что лучшие результаты Большунов стабильно показывает во второй половине зимы — и это давно перестало быть случайностью.

При этом вряд ли корректно говорить о том, что Большунов не хочет выигрывать в начале сезона. Скорее, речь идет о другом: его особенность набора формы и измененная среда, в которой он строит карьеру. Отсутствие международных стартов перестроило не только календарь и тренировочный процесс, но и психологию в целом. Поэтому нынешняя модель — не слом, а скорее возврат к привычной логике, но уже в совершенно других условиях: без Кубка мира, без Тур де Ски, без Олимпиады как конечной цели сезона.