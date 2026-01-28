https://ria.ru/20260128/bilety-2070676247.html
В ГД предложили упростить возврат денег за авиабилеты многодетным семьям
МОСКВА, 28 янв — РИА Новости. Депутаты Госдумы от КПРФ и сенатор, член ЦК КПРФ Айрат Гибатдинов предложили упростить возврат денег за авиабилеты для членов многодетных семей и родителей-одиночек в случае болезни их детей в возрасте до 14 лет.
Соответствующий законопроект парламентарии внесут в Госдуму в среду. Копия документа есть в распоряжении РИА Новости.
"Предложенные поправки в статью 108 Воздушного кодекса РФ
направлены на предоставление возможности возврата денежных средств за неиспользованный авиабилет для членов многодетной семьи (родителей), матерей или отцов, воспитывающих ребенка без участия супруга (супруги), в связи с болезнью несовершеннолетнего ребенка в возрасте до четырнадцати лет, нуждающегося в уходе и не следующего совместно с таким пассажиром на воздушном судне", - говорится в пояснительной записке к законопроекту.
Порядок провозной платы и подтверждения заболевания ребенка медицинскими документами будет определен правительством РФ, отмечается в документе.
В беседе с РИА Новости депутат Госдумы
от КПРФ
Артем Прокофьев отметил, что законодательство РФ в настоящий момент позволяет вернуть деньги за авиабилеты в случае вынужденного отказа пассажира от воздушной перевозки в связи с его подтвержденной медицинскими документами болезнью или болезнью его родственника, с которым они планировали лететь вместе.
"Фракция КПРФ в Госдуме предлагает устранить пробел в законодательстве и внести в Воздушный кодекс изменения, позволяющие возвращать деньги за купленные авиабилеты членам многодетных семей и родителям-одиночкам, если они вынуждены отказаться от полета из-за болезни своего ребенка до 14 лет - даже в том случае, если ребенок не был в числе пассажиров самолета", - пояснил парламентарий.