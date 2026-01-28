Число клиентов Билайна-пользователей VoWiFi выросло в новогодние праздники

МОСКВА, 28 янв – РИА Новости. В новогодние праздники функцией VoWiFi (Voice over Wi-Fi – передача голоса через беспроводные сети Вай-Фай) воспользовались на 31% больше клиентов Билайна по сравнению с аналогичным периодом 2025 года, сообщает пресс-служба оператора.

В прошлом году трафик VoWiFi в сети Билайна увеличился на 49%. Активнее всего функцию использовали в Москве, Санкт-Петербурге и Краснодаре – прирост составил 91%, 78% и 129% соответственно. Количество клиентов VoWiFi в роуминге за год выросло на 23%, трафик в зарубежных сетях – на 121%.

Технология VoWiFi позволяет совершать и принимать голосовые вызовы и смс через сеть Wi-Fi вместо сотовой сети. С ее помощью клиент может оставаться на связи в тех местах, где сотовый сигнал проходит плохо или не проходит вовсе: на подвальных, цокольных или верхних этажах зданий, за городом и за рубежом. Это работает без установки дополнительных приложений, за счет стандартных функций смартфона – нужно только включить VoWiFi в настройках. Звонки оплачиваются как обычные, согласно тарифному плану.

На данный момент технология VoWiFi доступна 73% клиентов Билайна со смартфонами. Оператор развивает ее наряду с технологией VoLTE(Voice over LTE* – передача голоса через сети четвертого поколения). В январские выходные сервис VoLTE показал прирост востребованности на 6%, за прошлый год – на 25%. Сейчас он доступен 91% клиентов Билайна с LTE-смартфонами.

"VoWiFi и VoLTE – это современные технологии связи, которые помогают оператору улучшить доступность, стабильность и качество соединения. Мы развиваем сеть по всей стране: строим новые базовые станции, проводим рефарминги, а также укрепляем международное сотрудничество – чтобы как можно больше клиентов Билайна могли пользоваться преимуществами этих технологий. То есть связываться с родными и важными людьми там, где им это потребуется, без проблем и перебоев, сохранять ощущение комфорта и безопасности", – сказал заместитель генерального директора, руководитель технического блока Билайна Валерий Шоржин, его слова приводит пресс-служба.