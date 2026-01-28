Рейтинг@Mail.ru
10:00 28.01.2026
https://ria.ru/20260128/bilayn-2070378012.html
москва, санкт-петербург, краснодар, билайн, вымпелком, технологии
Москва, Санкт-Петербург, Краснодар, Билайн, ВымпелКом, Технологии

Число клиентов Билайна-пользователей VoWiFi выросло в новогодние праздники

© Pixabay / 3844328Wi-fi роутер
Wi-fi роутер - РИА Новости, 1920, 28.01.2026
© Pixabay / 3844328
Wi-fi роутер. Архивное фото
МОСКВА, 28 янв – РИА Новости. В новогодние праздники функцией VoWiFi (Voice over Wi-Fi – передача голоса через беспроводные сети Вай-Фай) воспользовались на 31% больше клиентов Билайна по сравнению с аналогичным периодом 2025 года, сообщает пресс-служба оператора.
В прошлом году трафик VoWiFi в сети Билайна увеличился на 49%. Активнее всего функцию использовали в Москве, Санкт-Петербурге и Краснодаре – прирост составил 91%, 78% и 129% соответственно. Количество клиентов VoWiFi в роуминге за год выросло на 23%, трафик в зарубежных сетях – на 121%.
Технология VoWiFi позволяет совершать и принимать голосовые вызовы и смс через сеть Wi-Fi вместо сотовой сети. С ее помощью клиент может оставаться на связи в тех местах, где сотовый сигнал проходит плохо или не проходит вовсе: на подвальных, цокольных или верхних этажах зданий, за городом и за рубежом. Это работает без установки дополнительных приложений, за счет стандартных функций смартфона – нужно только включить VoWiFi в настройках. Звонки оплачиваются как обычные, согласно тарифному плану.
На данный момент технология VoWiFi доступна 73% клиентов Билайна со смартфонами. Оператор развивает ее наряду с технологией VoLTE(Voice over LTE* – передача голоса через сети четвертого поколения). В январские выходные сервис VoLTE показал прирост востребованности на 6%, за прошлый год – на 25%. Сейчас он доступен 91% клиентов Билайна с LTE-смартфонами.
"VoWiFi и VoLTE – это современные технологии связи, которые помогают оператору улучшить доступность, стабильность и качество соединения. Мы развиваем сеть по всей стране: строим новые базовые станции, проводим рефарминги, а также укрепляем международное сотрудничество – чтобы как можно больше клиентов Билайна могли пользоваться преимуществами этих технологий. То есть связываться с родными и важными людьми там, где им это потребуется, без проблем и перебоев, сохранять ощущение комфорта и безопасности", – сказал заместитель генерального директора, руководитель технического блока Билайна Валерий Шоржин, его слова приводит пресс-служба.
*Long-Term Evolution, дословно — "долговременное развитие"
Реклама, ПАО "ВымпелКом", erid: F7NfYUJCUneTUTqzCowx
 
МоскваСанкт-ПетербургКраснодарБилайнВымпелКомТехнологии
 
 
