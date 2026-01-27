Зверев победил обидчика Медведева и вышел в полуфинал Australian Open

МОСКВА, 27 янв - РИА Новости. Представитель Германии Александр Зверев обыграл американца Лернера Тьена в четвертьфинале Открытого чемпионата Австралии по теннису, который проходит на хардовых кортах Мельбурна.

Встреча завершилась со счетом 6:3, 6:7 (5:7), 6:1, 7:6 (7:3) в пользу третьей ракетки мира, который посеян на турнире под соответствующим номером. У идущего 29-м в мировом рейтинге Тьена был 25-й номер посева. Теннисисты провели на корте 3 часа 11 минут.