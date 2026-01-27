Рейтинг@Mail.ru
Зверев победил обидчика Медведева и вышел в полуфинал Australian Open
Теннис
 
27.01.2026
Зверев победил обидчика Медведева и вышел в полуфинал Australian Open
Зверев победил обидчика Медведева и вышел в полуфинал Australian Open
Представитель Германии Александр Зверев обыграл американца Лернера Тьена в четвертьфинале Открытого чемпионата Австралии по теннису, который проходит на... РИА Новости Спорт, 27.01.2026
2026
Зверев победил обидчика Медведева и вышел в полуфинал Australian Open

Третья ракетка мира Зверев вышел в полуфинал Australian Open

МОСКВА, 27 янв - РИА Новости. Представитель Германии Александр Зверев обыграл американца Лернера Тьена в четвертьфинале Открытого чемпионата Австралии по теннису, который проходит на хардовых кортах Мельбурна.
Турниры Большого шлема
Australian Open ATP
27 января 2026 • начало в 05:45
Завершен
Александр Зверев
3 : 16:36:76:17:6
Лернер Тьен
Встреча завершилась со счетом 6:3, 6:7 (5:7), 6:1, 7:6 (7:3) в пользу третьей ракетки мира, который посеян на турнире под соответствующим номером. У идущего 29-м в мировом рейтинге Тьена был 25-й номер посева. Теннисисты провели на корте 3 часа 11 минут.
В четвертом круге Тьен обыграл первую ракетку России и 12-ю ракетку мира Даниила Медведева. Зверев третий раз подряд сыграет в полуфинале Australian Open, в прошлом году он уступил в матче за титул итальянцу Яннику Синнеру.
В полуфинале первого в сезоне турнира Большого шлема Зверев сыграет с победителем матча между испанцем Карлосом Алькарасом (1-й номер посева) и австралийцем Алексом де Минауром (6).
Медведева разгромили, но без позора: за что похвалить первую ракетку России
25 января
