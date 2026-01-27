https://ria.ru/20260127/zerno-2070519554.html
В России собрали 140 миллионов тонн зерна по итогам 2025 года
В России собрали 140 миллионов тонн зерна по итогам 2025 года
Российские аграрии собрали порядка 140 миллионов тонн зерна по итогам 2025 года, включая 91 миллион тонн пшеницы, заявила глава Минсельхоза России Оксана Лут. РИА Новости, 27.01.2026
экономика
министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии)
россия
дубай
персидский залив
оксана лут
