12:41 27.01.2026 (обновлено: 12:47 27.01.2026)
В России собрали 140 миллионов тонн зерна по итогам 2025 года
В России собрали 140 миллионов тонн зерна по итогам 2025 года
Российские аграрии собрали порядка 140 миллионов тонн зерна по итогам 2025 года, включая 91 миллион тонн пшеницы, заявила глава Минсельхоза России Оксана Лут. РИА Новости, 27.01.2026
экономика, министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии), россия, дубай, персидский залив, оксана лут
Экономика, Министерство сельского хозяйства РФ (Минсельхоз России), Россия, Дубай, Персидский залив, Оксана Лут
© РИА Новости / Кирилл Брага | Перейти в медиабанкУборка урожая пшеницы в Волгоградской области
© РИА Новости / Кирилл Брага
Перейти в медиабанк
Уборка урожая пшеницы в Волгоградской области. Архивное фото
ДУБАЙ, 27 янв - РИА Новости. Российские аграрии собрали порядка 140 миллионов тонн зерна по итогам 2025 года, включая 91 миллион тонн пшеницы, заявила глава Минсельхоза России Оксана Лут.
"Наши объемы производства зерновых составили порядка 140, около 140 миллионов тонн, из которых 91 миллион тонн это пшеница", - сказала она на выставке Gulfood в Дубае.
Gulfood - это крупнейшая и наиболее влиятельная в мире и регионе Персидского залива и Ближнего Востока выставка агропромышленного комплекса.
Gulfood проходит с 26 по 30 января в Дубае. Российский экспортный центр (РЭЦ, Группа ВЭБ) организовал национальную экспозицию под брендом Made in Russia.
Зерно - РИА Новости, 1920, 16.11.2025
Лукашенко сообщил о рекордном урожае зерновых, зернобобовых и рапса
16 ноября 2025, 09:16
 
ЭкономикаМинистерство сельского хозяйства РФ (Минсельхоз России)РоссияДубайПерсидский заливОксана Лут
 
 
