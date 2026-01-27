https://ria.ru/20260127/vzryvy-2070445135.html
В Днепропетровске прогремели взрывы
Взрывы прогремели в Днепропетровске на Украине на фоне воздушной тревоги в области, сообщает украинский телеканал "Общественное". РИА Новости, 27.01.2026
