Минобороны сообщило о продвижении группировки "Восток"
Минобороны сообщило о продвижении группировки "Восток" - РИА Новости, 27.01.2026
Минобороны сообщило о продвижении группировки "Восток"
Подразделения группировки войск "Восток" за сутки уничтожили более 390 военнослужащих ВСУ, восемь боевых бронированных машин в Днепропетровской и Запорожской... РИА Новости, 27.01.2026
2026-01-27T12:08:00+03:00
2026-01-27T12:08:00+03:00
2026-01-27T12:21:00+03:00
Минобороны сообщило о продвижении группировки "Восток"
Группировка "Восток" уничтожила более 390 военнослужащих ВСУ за сутки