Минобороны сообщило о продвижении группировки "Восток"

МОСКВА, 27 янв - РИА Новости. Подразделения группировки войск "Восток" за сутки уничтожили более 390 военнослужащих ВСУ, восемь боевых бронированных машин в Днепропетровской и Запорожской областях, сообщило журналистам Минобороны РФ.