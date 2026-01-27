Рейтинг@Mail.ru
Минобороны сообщило о продвижении группировки "Восток"
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
12:08 27.01.2026 (обновлено: 12:21 27.01.2026)
Минобороны сообщило о продвижении группировки "Восток"
Минобороны сообщило о продвижении группировки "Восток" - РИА Новости, 27.01.2026
Минобороны сообщило о продвижении группировки "Восток"
Подразделения группировки войск "Восток" за сутки уничтожили более 390 военнослужащих ВСУ, восемь боевых бронированных машин в Днепропетровской и Запорожской... РИА Новости, 27.01.2026
Минобороны сообщило о продвижении группировки "Восток"

Группировка "Восток" уничтожила более 390 военнослужащих ВСУ за сутки

© РИА Новости / Евгений Биятов
Военнослужащий ВС РФ в зоне проведения СВО
Военнослужащий ВС РФ в зоне проведения СВО - РИА Новости, 1920, 27.01.2026
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в медиабанк
Военнослужащий ВС РФ в зоне проведения СВО. Архивное фото
МОСКВА, 27 янв - РИА Новости. Подразделения группировки войск "Восток" за сутки уничтожили более 390 военнослужащих ВСУ, восемь боевых бронированных машин в Днепропетровской и Запорожской областях, сообщило журналистам Минобороны РФ.
"Подразделения группировки войск "Восток" продвинулись в глубину обороны противника. Нанесено поражение формированиям двух механизированных, двух штурмовых бригад и трех штурмовых полков ВСУ в районах населенных пунктов Александровка Днепропетровской области, Верхняя Терса, Воздвижевка, Горькое, Зализничное и Риздвянка Запорожской области", - говорится в сообщении российского оборонного ведомства.
Минобороны уточнило, что ВСУ потеряли более 390 военнослужащих, восемь боевых бронированных машин и 21 автомобиль.
