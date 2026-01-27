Венгрия добьется отмены запрета на импорт российского газа, заявил Сийярто

БУДАПЕШТ, 27 янв - РИА Новости. Венгрия сможет довести до конца иск против запрета на импорт российского газа, если по итогам парламентских выборов в апреле у власти останется правительство премьер-министра Виктора Орбана, заявил венгерский министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Петер Сийярто.

Из опубликованного ранее заявления Совета ЕС следует, что он дал окончательное одобрение запрету на импорт российского СПГ с 1 января 2027 года и российского трубопроводного газа - с 30 сентября 2027 года. Венгрия Словакия заявили о намерении подать в суд ЕС иск с целью отмены этой меры.

"Шанс еще есть: решение необходимо обжаловать в суде ЕС, и для отмены решения судебный процесс должен быть завершен. Мы это сделаем: наше юридическое обоснование готово, поэтому как только решение будет официально опубликовано, мы немедленно начнем судебный процесс, и если останемся у власти, доведем дело до конца", - написал Сийярто в соцсети Facebook *.

По его словам, в случае прихода к власти венгерской оппозиционной партии "Тиса" этого не будет, поскольку ее депутаты Европарламента не поддержали вотум недоверия председателю Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен , кроме того, "Тиса" привлекла к участию в предвыборной кампании "представителей крупного международного бизнеса, которые годами лоббировали, чтобы Венгрия не покупала дешевую российскую энергию".

Ранее Сийярто заявлял, что венгерская оппозиция в случае прихода к власти по итогам парламентских выборов в апреле 2026 года откажется от нефти и газа из России, что будет иметь трагические последствия для экономики Венгрии.

Орбан ранее назвал достижением Венгрии доступ к российским нефти и газу, необходимым для функционирования страны в холодную зиму. Сийярто ранее заявлял, что неожиданно суровые погодные условия зимой поставили страны Западной Европы на колени, а в Венгрии коллапса не случилось.

Орбан ранее заявлял, что Россия гарантирует безопасность Венгрии, обеспечивая ее энергией, нормальные люди не станут менять надежного поставщика на ненадежного.