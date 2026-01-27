Рейтинг@Mail.ru
27.01.2026

Венгрия добьется отмены запрета на импорт российского газа, заявил Сийярто
14:36 27.01.2026
Венгрия добьется отмены запрета на импорт российского газа, заявил Сийярто
Венгрия добьется отмены запрета на импорт российского газа, заявил Сийярто
в мире, венгрия, россия, словакия, петер сийярто, виктор орбан, урсула фон дер ляйен, евросоюз, facebook, европарламент, санкции в отношении россии
В мире, Венгрия, Россия, Словакия, Петер Сийярто, Виктор Орбан, Урсула фон дер Ляйен, Евросоюз, Facebook, Европарламент, Санкции в отношении России
БУДАПЕШТ, 27 янв - РИА Новости. Венгрия сможет довести до конца иск против запрета на импорт российского газа, если по итогам парламентских выборов в апреле у власти останется правительство премьер-министра Виктора Орбана, заявил венгерский министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Петер Сийярто.
Из опубликованного ранее заявления Совета ЕС следует, что он дал окончательное одобрение запрету на импорт российского СПГ с 1 января 2027 года и российского трубопроводного газа - с 30 сентября 2027 года. Венгрия и Словакия заявили о намерении подать в суд ЕС иск с целью отмены этой меры.
"Мы не позволим". Угрозы Украины в адрес Венгрии разозлили Орбана
"Шанс еще есть: решение необходимо обжаловать в суде ЕС, и для отмены решения судебный процесс должен быть завершен. Мы это сделаем: наше юридическое обоснование готово, поэтому как только решение будет официально опубликовано, мы немедленно начнем судебный процесс, и если останемся у власти, доведем дело до конца", - написал Сийярто в соцсети Facebook*.
По его словам, в случае прихода к власти венгерской оппозиционной партии "Тиса" этого не будет, поскольку ее депутаты Европарламента не поддержали вотум недоверия председателю Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен, кроме того, "Тиса" привлекла к участию в предвыборной кампании "представителей крупного международного бизнеса, которые годами лоббировали, чтобы Венгрия не покупала дешевую российскую энергию".
Ранее Сийярто заявлял, что венгерская оппозиция в случае прихода к власти по итогам парламентских выборов в апреле 2026 года откажется от нефти и газа из России, что будет иметь трагические последствия для экономики Венгрии.
Орбан ранее назвал достижением Венгрии доступ к российским нефти и газу, необходимым для функционирования страны в холодную зиму. Сийярто ранее заявлял, что неожиданно суровые погодные условия зимой поставили страны Западной Европы на колени, а в Венгрии коллапса не случилось.
Орбан ранее заявлял, что Россия гарантирует безопасность Венгрии, обеспечивая ее энергией, нормальные люди не станут менять надежного поставщика на ненадежного.
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 23.01.2026
В Венгрии прокомментировали оскорбительные слова Зеленского об Орбане
23 января, 19:47
 
