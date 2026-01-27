Рейтинг@Mail.ru
Двух российских вратарей признали лучшими игроками дня в НХЛ - РИА Новости Спорт, 27.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Хоккей/Шайба/Лед - РИА Новости, 1920, 17.03.2022
Хоккей
 
08:40 27.01.2026 (обновлено: 09:34 27.01.2026)
https://ria.ru/20260127/vasilevskiy-2070467634.html
Двух российских вратарей признали лучшими игроками дня в НХЛ
Двух российских вратарей признали лучшими игроками дня в НХЛ - РИА Новости Спорт, 27.01.2026
Двух российских вратарей признали лучшими игроками дня в НХЛ
Российский голкипер "Тампа-Бэй Лайтнинг" Андрей Василевский признан первой звездой дня в Национальной хоккейной лиге (НХЛ), сообщается на сайте турнира. РИА Новости Спорт, 27.01.2026
2026-01-27T08:40:00+03:00
2026-01-27T09:34:00+03:00
хоккей
спорт
андрей василевский
илья сорокин
нью-йорк айлендерс
тампа-бэй лайтнинг
национальная хоккейная лига (нхл)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/16/1859832355_0:0:1024:576_1920x0_80_0_0_cf46a3c0d2e07e51d4896c9b42dd25a6.jpg
https://ria.ru/20260126/nkhl-2070426051.html
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
2026
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/16/1859832355_128:0:896:576_1920x0_80_0_0_e12e06c743452a2b05fd4092239a7705.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
спорт, андрей василевский, илья сорокин, нью-йорк айлендерс, тампа-бэй лайтнинг, национальная хоккейная лига (нхл)
Хоккей, Спорт, Андрей Василевский, Илья Сорокин, Нью-Йорк Айлендерс, Тампа-Бэй Лайтнинг, Национальная хоккейная лига (НХЛ)
Двух российских вратарей признали лучшими игроками дня в НХЛ

Вратарей Василевского и Сорокина признали первой и второй звездами дня в НХЛ

© Фото : Сайт НХЛАндрей Василевский
Андрей Василевский - РИА Новости, 1920, 27.01.2026
© Фото : Сайт НХЛ
Читать в
MaxДзен
МОСКВА, 27 янв - РИА Новости. Российский голкипер "Тампа-Бэй Лайтнинг" Андрей Василевский признан первой звездой дня в Национальной хоккейной лиге (НХЛ), сообщается на сайте турнира.
В ночь на вторник Василевский отразил все 28 бросков по воротам и помог команде добыть дома сухую победу над "Ютой Маммот" (2:0). Он обошел Евгения Набокова по количеству побед в регулярных чемпионатах НХЛ (354) и теперь уступает из российских вратарей лишь Сергею Бобровскому (449).
Второй звездой признан его соотечественник вратарь "Нью-Йорк Айлендерс" Илья Сорокин, на счету которого 21 сейв и шатаут в гостевом матче против "Филадельфии Флайерз" (4:0). Для Сорокина этот "сухарь" стал шестым в сезоне и третьим в январе.
Третьей звездой дня признан шведский защитник "Эдмонтона" Маттиас Экхольм, отметившийся в домашнем матче против "Анахайм Дакс" (7:4) первым хет-триком в карьере.
Хоккеист Миннесоты Уайлд Кирилл Капризов - РИА Новости, 1920, 26.01.2026
Капризова и Кучерова признали звездами недели в НХЛ
Вчера, 21:31
 
ХоккейСпортАндрей ВасилевскийИлья СорокинНью-Йорк АйлендерсТампа-Бэй ЛайтнингНациональная хоккейная лига (НХЛ)
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Теннис
    1-й сет
    К. Алькарас
    А. Д. Минаур
    5
    3
  • Хоккей
    27.01 17:00
    Металлург Мг
    Трактор
  • Хоккей
    27.01 19:44
    СКА
    Локомотив
  • Баскетбол
    27.01 19:30
    Зенит
    Автодор
  • Футбол
    27.01 23:00
    Фиорентина
    Комо
  • Футбол
    27.01 22:30
    Вердер
    Хоффенхайм
  • Футбол
    27.01 22:30
    Санкт-Паули
    РБ Лейпциг
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала