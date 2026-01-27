https://ria.ru/20260127/vasilevskiy-2070467634.html
Двух российских вратарей признали лучшими игроками дня в НХЛ - РИА Новости Спорт, 27.01.2026
Российский голкипер "Тампа-Бэй Лайтнинг" Андрей Василевский признан первой звездой дня в Национальной хоккейной лиге (НХЛ), сообщается на сайте турнира. РИА Новости Спорт, 27.01.2026
Новости
ru-RU
