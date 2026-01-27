https://ria.ru/20260127/ukrainy-2070657045.html
В Кривом Роге продолжаются протесты против отключения света
Протесты против отключения электроэнергии продолжаются в Кривом Роге Днепропетровской области, сообщило украинское издание "Страна.ua". РИА Новости, 27.01.2026
