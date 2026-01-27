Рейтинг@Mail.ru
В Кривом Роге продолжаются протесты против отключения света
22:58 27.01.2026
В Кривом Роге продолжаются протесты против отключения света
В Кривом Роге продолжаются протесты против отключения света - РИА Новости, 27.01.2026
В Кривом Роге продолжаются протесты против отключения света
Протесты против отключения электроэнергии продолжаются в Кривом Роге Днепропетровской области, сообщило украинское издание "Страна.ua". РИА Новости, 27.01.2026
В Кривом Роге продолжаются протесты против отключения света

МОСКВА, 27 янв - РИА Новости. Протесты против отключения электроэнергии продолжаются в Кривом Роге Днепропетровской области, сообщило украинское издание "Страна.ua".
О протестах против отключений света в Кривом Роге украинские СМИ начали писать с середины января.
"В Кривом Роге люди перекрыли дорогу и трамвайные пути из-за ситуации с электроэнергией и несоблюдением графиков... им дают свет на один-два часа в сутки", - говорится в сообщении в Telegram-канале издания.
Массовые многочасовые отключения света начались на всей территории Украины 10 октября. Власти государства рассказывали о повреждениях в энергетических сетях и коммунальных системах. Министр энергетики государства Светлана Гринчук охарактеризовала ситуацию как очень сложную.
