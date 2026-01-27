Сибига рассказал о планах Украины по урегулированию

МОСКВА, 27 янв - РИА Новости. Украина собирается подписать договор о завершении конфликта с США, а США с Россией, участия Евросоюза не предполагается, заявил министр иностранных дел Украины Андрей Сибига.
Как утверждает Сибига, переговоры еще продолжаются и текущая конфигурация не финальная. Евросоюз "присутствует" в переговорном процессе и в гарантиях безопасности, заверил министр.
Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила 23 ноября 2025 года, что Европейский союз выступает против каких-либо изменений границ Украины и не поддерживает ограничения, которые могли бы ослабить ВСУ. Замглавы МИД РФ Александр Грушко 27 ноября заявил, что позиция Евросоюза исключает достижение мира на Украине так же, как и место европейских стран за столом переговоров.
Газета Politico со ссылкой на чиновников 25 ноября 2025 года сообщила, что госсекретарь США Марко Рубио отказывается от двусторонних встреч по урегулированию на Украине с главой евродипломатии Кайей Каллас на фоне ее напряженных отношений с администрацией американского лидера Дональда Трампа.
Администрация США ранее заявила о разработке плана по украинскому урегулированию. В Кремле сообщили, что Россия сохраняет открытость для переговоров и остается на платформе обсуждений в Анкоридже. Телеканал ABC со ссылкой на украинского чиновника, близкого к переговорам, ранее сообщал, что переговорная группа Киева передала США свои правки к американскому предложению по урегулированию из 20 пунктов, не изменив их количество, а лишь переработав некоторые из них, затронув вопросы территорий и Запорожской АЭС. Зеленский позднее подтвердил, что предложения плана по урегулированию конфликта на Украине включают 20 пунктов.
