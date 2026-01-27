Сибига рассказал о планах Украины по урегулированию

МОСКВА, 27 янв - РИА Новости. Украина собирается подписать договор о завершении конфликта с США, а США с Россией, участия Евросоюза не предполагается, заявил министр иностранных дел Украины Андрей Сибига.

Как утверждает Сибига, переговоры еще продолжаются и текущая конфигурация не финальная. Евросоюз "присутствует" в переговорном процессе и в гарантиях безопасности, заверил министр.