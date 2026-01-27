Рейтинг@Mail.ru
Сибига рассказал о планах Украины по урегулированию - РИА Новости, 27.01.2026
22:23 27.01.2026
Сибига рассказал о планах Украины по урегулированию
Сибига рассказал о планах Украины по урегулированию - РИА Новости, 27.01.2026
Сибига рассказал о планах Украины по урегулированию
Украина собирается подписать договор о завершении конфликта с США, а США с Россией, участия Евросоюза не предполагается, заявил министр иностранных дел Украины... РИА Новости, 27.01.2026
2026-01-27T22:23:00+03:00
2026-01-27T22:23:00+03:00
в мире
украина
сша
россия
андрей сибига
урсула фон дер ляйен
александр грушко
еврокомиссия
украина
сша
россия
в мире, украина, сша, россия, андрей сибига, урсула фон дер ляйен, александр грушко, еврокомиссия, вооруженные силы украины
В мире, Украина, США, Россия, Андрей Сибига, Урсула фон дер Ляйен, Александр Грушко, Еврокомиссия, Вооруженные силы Украины
Сибига рассказал о планах Украины по урегулированию

Сибига: Украина подпишет мирное соглашение с США, а Америка с Россией

© AP Photo / Andrii NesterewnkoАндрей Сибига
Андрей Сибига - РИА Новости, 1920, 27.01.2026
© AP Photo / Andrii Nesterewnko
Андрей Сибига. Архивное фото
МОСКВА, 27 янв - РИА Новости. Украина собирается подписать договор о завершении конфликта с США, а США с Россией, участия Евросоюза не предполагается, заявил министр иностранных дел Украины Андрей Сибига.
"Если говорить сугубо об этой 20-пунктовой рамке, то это документ двусторонний, который будут подписывать США и Украина. Ну и с Россией должны подписать США", - заявил Сибига в интервью украинскому изданию "Европейская правда".
Здание Белого дома в Вашингтоне, США - РИА Новости, 1920, 27.01.2026
США опровергли сообщение FT об условии гарантий безопасности для Украины
Вчера, 08:31
Как утверждает Сибига, переговоры еще продолжаются и текущая конфигурация не финальная. Евросоюз "присутствует" в переговорном процессе и в гарантиях безопасности, заверил министр.
Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила 23 ноября 2025 года, что Европейский союз выступает против каких-либо изменений границ Украины и не поддерживает ограничения, которые могли бы ослабить ВСУ. Замглавы МИД РФ Александр Грушко 27 ноября заявил, что позиция Евросоюза исключает достижение мира на Украине так же, как и место европейских стран за столом переговоров.
Газета Politico со ссылкой на чиновников 25 ноября 2025 года сообщила, что госсекретарь США Марко Рубио отказывается от двусторонних встреч по урегулированию на Украине с главой евродипломатии Кайей Каллас на фоне ее напряженных отношений с администрацией американского лидера Дональда Трампа.
Администрация США ранее заявила о разработке плана по украинскому урегулированию. В Кремле сообщили, что Россия сохраняет открытость для переговоров и остается на платформе обсуждений в Анкоридже. Телеканал ABC со ссылкой на украинского чиновника, близкого к переговорам, ранее сообщал, что переговорная группа Киева передала США свои правки к американскому предложению по урегулированию из 20 пунктов, не изменив их количество, а лишь переработав некоторые из них, затронув вопросы территорий и Запорожской АЭС. Зеленский позднее подтвердил, что предложения плана по урегулированию конфликта на Украине включают 20 пунктов.
Трехсторонняя встреча делегаций России, США и Украины в Абу-Даби - РИА Новости, 1920, 25.01.2026
СМИ рассказали, что задумали США и Украина в Донбассе
25 января, 14:06
 
