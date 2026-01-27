Рейтинг@Mail.ru
Суд отменил возможность выхода под залог депутата Рады Дубинского - РИА Новости, 27.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
20:08 27.01.2026
https://ria.ru/20260127/ukraina-2070637983.html
Суд отменил возможность выхода под залог депутата Рады Дубинского
Суд отменил возможность выхода под залог депутата Рады Дубинского - РИА Новости, 27.01.2026
Суд отменил возможность выхода под залог депутата Рады Дубинского
Апелляционный суд в Киеве отменил возможность выхода под залог находящемуся в СИЗО по обвинению в госизмене депутату Верховной рады Александру Дубинскому,... РИА Новости, 27.01.2026
2026-01-27T20:08:00+03:00
2026-01-27T20:08:00+03:00
в мире
киев
украина
сша
александр дубинский
владимир зеленский
андрей деркач
верховная рада украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/03/1913432448_0:132:2543:1562_1920x0_80_0_0_506c6d028dc3fd01112530381d8cf558.jpg
https://ria.ru/20260127/ermak-2070636447.html
киев
украина
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/03/1913432448_0:0:2543:1907_1920x0_80_0_0_43e9a99a670325f02e7eb66840e094d4.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, киев, украина, сша, александр дубинский, владимир зеленский, андрей деркач, верховная рада украины
В мире, Киев, Украина, США, Александр Дубинский, Владимир Зеленский, Андрей Деркач, Верховная Рада Украины
Суд отменил возможность выхода под залог депутата Рады Дубинского

Суд в Киеве отменил возможность выхода под залог депутата Рады Дубинского

© РИА Новости / СтрингерАлександр Дубинский
Александр Дубинский - РИА Новости, 1920, 27.01.2026
© РИА Новости / Стрингер
Александр Дубинский. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 27 янв - РИА Новости. Апелляционный суд в Киеве отменил возможность выхода под залог находящемуся в СИЗО по обвинению в госизмене депутату Верховной рады Александру Дубинскому, сообщил украинский телеканал "Общественное".
В середине января суд продлил Дубинскому срок содержания под стражей, но разрешил выйти под залог в размере 765 тысяч долларов. Дубинский тогда заявил, что будет готовить апелляцию, так как считает сумму неподъемной.
"Апелляционный суд отменил залог народному депутату Александру Дубинскому", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале "Общественного".
Как уточнили журналисты телеканала, суд согласился с доводами прокуратуры о возможных рисках в случае выхода депутата под залог: по их мнению, Дубинский якобы может оказать давление на свидетелей, препятствовать правосудию или попытаться скрыться.
Сам Дубинский пока не комментировал решение суда.
В ноябре 2023 года суд в Киеве избрал меру пресечения Дубинскому в виде содержания под стражей на 60 суток. Позже суд неоднократно продлевал арест без возможности внесения залога. Против Дубинского на Украине возбуждены уголовные дела по статьям "госизмена", "служебный подлог" и "несанкционированные действия с информацией, которая обрабатывается в автоматизированных системах, совершенные лицом, имеющим право доступа к ней". Также ему вменяют в вину незаконный выезд за границу под предлогом сопровождения отца на лечение. Незадолго до ареста Дубинский обвинил Владимира Зеленского в организации масштабной коррупции, а также в попытках зачистки оппозиции.
Ранее Дубинский заявлял, что дело против него - это месть Зеленского и бывшего главой его офиса Андрея Ермака за данные им показания об их причастности к деятельности экс-депутата Андрея Деркача. В 2020 году Деркач обнародовал записи телефонных разговоров якобы экс-президента Украины Петра Порошенко и на тот момент вице-президента США Джо Байдена, которые, по его словам, свидетельствуют о международной коррупции и госизмене бывшего президента. В СМИ эти записи получили неформальное название "Пленки Деркача" или "Пленки Порошенко-Байдена". Он утверждал, что офис Зеленского активно участвовал в публикации и распространении "Пленок Порошенко-Байдена" до избрания последнего американским президентом.
Андрей Ермак - РИА Новости, 1920, 27.01.2026
Ермаку совсем скоро предъявят обвинения, считает депутат Рады
Вчера, 19:54
 
В миреКиевУкраинаСШААлександр ДубинскийВладимир ЗеленскийАндрей ДеркачВерховная Рада Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала