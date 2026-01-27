Суд отменил возможность выхода под залог депутата Рады Дубинского

МОСКВА, 27 янв - РИА Новости. Апелляционный суд в Киеве отменил возможность выхода под залог находящемуся в СИЗО по обвинению в госизмене депутату Верховной рады Александру Дубинскому, сообщил украинский телеканал "Общественное".

Как уточнили журналисты телеканала, суд согласился с доводами прокуратуры о возможных рисках в случае выхода депутата под залог: по их мнению, Дубинский якобы может оказать давление на свидетелей, препятствовать правосудию или попытаться скрыться.