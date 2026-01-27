Суд отменил возможность выхода под залог депутата Рады Дубинского

МОСКВА, 27 янв - РИА Новости. Апелляционный суд в Киеве отменил возможность выхода под залог находящемуся в СИЗО по обвинению в госизмене депутату Верховной рады Александру Дубинскому, сообщил украинский телеканал "Общественное".
В середине января суд продлил Дубинскому срок содержания под стражей, но разрешил выйти под залог в размере 765 тысяч долларов. Дубинский тогда заявил, что будет готовить апелляцию, так как считает сумму неподъемной.
"Апелляционный суд отменил залог народному депутату Александру Дубинскому", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале "Общественного".
Как уточнили журналисты телеканала, суд согласился с доводами прокуратуры о возможных рисках в случае выхода депутата под залог: по их мнению, Дубинский якобы может оказать давление на свидетелей, препятствовать правосудию или попытаться скрыться.
Сам Дубинский пока не комментировал решение суда.
В ноябре 2023 года суд в Киеве избрал меру пресечения Дубинскому в виде содержания под стражей на 60 суток. Позже суд неоднократно продлевал арест без возможности внесения залога. Против Дубинского на Украине возбуждены уголовные дела по статьям "госизмена", "служебный подлог" и "несанкционированные действия с информацией, которая обрабатывается в автоматизированных системах, совершенные лицом, имеющим право доступа к ней". Также ему вменяют в вину незаконный выезд за границу под предлогом сопровождения отца на лечение. Незадолго до ареста Дубинский обвинил Владимира Зеленского в организации масштабной коррупции, а также в попытках зачистки оппозиции.
Ранее Дубинский заявлял, что дело против него - это месть Зеленского и бывшего главой его офиса Андрея Ермака за данные им показания об их причастности к деятельности экс-депутата Андрея Деркача. В 2020 году Деркач обнародовал записи телефонных разговоров якобы экс-президента Украины Петра Порошенко и на тот момент вице-президента США Джо Байдена, которые, по его словам, свидетельствуют о международной коррупции и госизмене бывшего президента. В СМИ эти записи получили неформальное название "Пленки Деркача" или "Пленки Порошенко-Байдена". Он утверждал, что офис Зеленского активно участвовал в публикации и распространении "Пленок Порошенко-Байдена" до избрания последнего американским президентом.