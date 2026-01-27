Рейтинг@Mail.ru
27.01.2026
10:53 27.01.2026
На Украину давят, чтобы она вывела ВСУ из Донбасса, пишет FT
На Украину давят, чтобы она вывела ВСУ из Донбасса, пишет FT
FT: на Украину оказывают огромное давление с целью вывода ВСУ из Донбасса

МОСКВА, 27 янв - РИА Новости. Огромное давление оказывается на Украину с целью вывода ВСУ с подконтрольных им территорий Донбасса, сообщает газета Financial Times со ссылкой на источники.
"Огромное давление оказывается на украинцев прямо сейчас", - цитирует газета слова источника в контексте полного вывода украинских войск из Донбасса.
Заседание Верховной рады Украины - РИА Новости, 1920, 26.01.2026
В Раде боятся публично говорить о выводе войск из Донбасса, сообщают СМИ
Вчера, 22:22
Как отмечает издание, США считают, что Киев должен покинуть Донбасс для урегулирования конфликта, однако Украина согласна обсуждать вопрос территорий только в случае получения гарантий безопасности со стороны Вашингтона.
Владимир Зеленский 30 декабря 2025 года после встречи с американским президентом Дональдом Трампом уже отказывался от вывода ВСУ с территории Донбасса.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков 23 января заявлял, что украинские вооруженные силы должны покинуть территорию Донбасса, это является важным условием российской стороны. Помощник президента России Юрий Ушаков ранее назвал вывод украинских войск из Донбасса важной составной частью всего плана мирного урегулирования.
Флаги Великобритании - РИА Новости, 1920, 26.01.2026
В Великобритании предложили новый план по Донбассу
Вчера, 11:59
 
В миреДонбассУкраинаРоссияВладимир ЗеленскийДональд ТрампДмитрий ПесковВооруженные силы УкраиныМирный план США по Украине
 
 
