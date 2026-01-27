Рейтинг@Mail.ru
Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действий "Центра"
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
12:07 27.01.2026
Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действий "Центра"
Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действий "Центра" - РИА Новости, 27.01.2026
Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действий "Центра"
Подразделения группировки "Центр" заняли более выгодные позиции, ВСУ потеряли свыше 415 военнослужащих и танк, сообщило Минобороны РФ. РИА Новости, 27.01.2026
Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действий "Центра"

Подразделения "Центра" улучшили позиции, ВСУ потеряли свыше 415 военных и танк

Российские военнослужащие в зоне проведения спецоперации. Архивное фото
МОСКВА, 27 янв - РИА Новости. Подразделения группировки "Центр" заняли более выгодные позиции, ВСУ потеряли свыше 415 военнослужащих и танк, сообщило Минобороны РФ.
"Подразделения группировки войск "Центр" заняли более выгодные рубежи и позиции. Нанесено поражение живой силе и технике семи механизированных, егерской, аэромобильной, десантно-штурмовой бригад, двух штурмовых полков ВСУ, бригады теробороны и двух бригад нацгвардии в районах населенных пунктов Белицкое, Гришино, Завидо-Кудашево, Сухецкое Донецкой народной республики и Новоподгородное Днепропетровской области. Потери украинских вооруженных формирований составили свыше 415 военнослужащих, танк, восемь боевых бронированных машин, 16 автомобилей, три орудия полевой артиллерии и радиолокационная станция контрбатарейной борьбы AN/TPQ-36 производства США", - говорится в сообщении.
Специальная военная операция на Украине
 
 
