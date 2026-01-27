https://ria.ru/20260127/tsentr-2070510479.html
Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действий "Центра"
Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действий "Центра" - РИА Новости, 27.01.2026
Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действий "Центра"
Подразделения группировки "Центр" заняли более выгодные позиции, ВСУ потеряли свыше 415 военнослужащих и танк, сообщило Минобороны РФ. РИА Новости, 27.01.2026
Подразделения "Центра" улучшили позиции, ВСУ потеряли свыше 415 военных и танк