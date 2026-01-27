Рейтинг@Mail.ru
Трамп заявил об "очень хороших событиях" в контексте переговоров по Украине
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
20:35 27.01.2026 (обновлено: 22:10 27.01.2026)
Трамп заявил об "очень хороших событиях" в контексте переговоров по Украине
Трамп заявил об "очень хороших событиях" в контексте переговоров по Украине - РИА Новости, 27.01.2026
Трамп заявил об "очень хороших событиях" в контексте переговоров по Украине
Президент США Дональд Трамп заявил о некоем прогрессе в текущих переговорах по урегулированию конфликта на Украине. РИА Новости, 27.01.2026
украина, дональд трамп, сша, в мире, вооруженные силы украины, мирный план сша по украине, вооруженные силы рф, россия, стив уиткофф, джаред кушнер, кирилл дмитриев, юрий ушаков
Украина, Дональд Трамп, США, В мире, Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, Мирный план США по Украине, Вооруженные силы РФ, Россия, Стив Уиткофф, Джаред Кушнер, Кирилл Дмитриев, Юрий Ушаков
Трамп заявил об "очень хороших событиях" в контексте переговоров по Украине

Трамп без подробностей заявил о хороших событиях в переговорах по Украине

Президент США Дональд Трамп общается с представителями СМИ
Президент США Дональд Трамп общается с представителями СМИ - РИА Новости, 1920, 27.01.2026
© REUTERS / Jonathan Ernst
Президент США Дональд Трамп общается с представителями СМИ
ВАШИНГТОН, 27 янв — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил о некоем прогрессе в текущих переговорах по урегулированию конфликта на Украине.
"Происходят очень хорошие события", — сказал он журналистам у Белого дома, воздержавшись от подробностей.
В администрации президента Соединенных Штатов ранее во вторник заявляли, что мирный процесс находится в отличном состоянии после переговоров в Абу-Даби, при этом саму встречу там называли исторической.

Переговоры в Абу-Даби

В субботу в ОАЭ завершились двухдневные закрытые обсуждения безопасности с участием представителей Москвы, Вашингтона и Киева. Стороны затронули нерешенные вопросы мирного плана США. Российской рабочей группой руководил начальник Главного управления Генштаба ВС адмирал Игорь Костюков. Новый раунд переговоров может состояться на следующей неделе.

По данным зарубежных СМИ, инициатива Штатов включает передачу под контроль Москвы всей территории Донбасса, официальное признание его и Крыма российскими, заморозку по большей части линии соприкосновения в Запорожской и Херсонской областях, сокращение численности ВСУ в два раза, а также запрет размещать на Украине иностранные войска и оружие, способное бить вглубь территории России.

Переговорам в Абу-Даби предшествовала встреча Владимира Путина с американской делегацией во главе со спецпредставителем Дональда Трампа Стивеном Уиткоффом.
Как отметил помощник президента Юрий Ушаков, американцы признали: без решения территориального вопроса по формуле, согласованной в Анкоридже, рассчитывать на долгосрочное урегулирование не стоит. ВСУ должны выйти из Донбасса — это важное условие Москвы.
Специальная военная операция на УкраинеУкраинаДональд ТрампСШАВ миреВооруженные силы УкраиныМирный план США по УкраинеВооруженные силы РФРоссияСтив УиткоффДжаред КушнерКирилл ДмитриевЮрий Ушаков
 
 
