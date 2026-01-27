Трамп заявил об "очень хороших событиях" в контексте переговоров по Украине

ВАШИНГТОН, 27 янв — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил о некоем прогрессе в текущих переговорах по урегулированию конфликта на Украине.
"Происходят очень хорошие события", — сказал он журналистам у Белого дома, воздержавшись от подробностей.
В администрации президента Соединенных Штатов ранее во вторник заявляли, что мирный процесс находится в отличном состоянии после переговоров в Абу-Даби, при этом саму встречу там называли исторической.
Переговоры в Абу-Даби
В субботу в ОАЭ завершились двухдневные закрытые обсуждения безопасности с участием представителей Москвы, Вашингтона и Киева. Стороны затронули нерешенные вопросы мирного плана США. Российской рабочей группой руководил начальник Главного управления Генштаба ВС адмирал Игорь Костюков. Новый раунд переговоров может состояться на следующей неделе.
По данным зарубежных СМИ, инициатива Штатов включает передачу под контроль Москвы всей территории Донбасса, официальное признание его и Крыма российскими, заморозку по большей части линии соприкосновения в Запорожской и Херсонской областях, сокращение численности ВСУ в два раза, а также запрет размещать на Украине иностранные войска и оружие, способное бить вглубь территории России.
Переговорам в Абу-Даби предшествовала встреча Владимира Путина с американской делегацией во главе со спецпредставителем Дональда Трампа Стивеном Уиткоффом.
Как отметил помощник президента Юрий Ушаков, американцы признали: без решения территориального вопроса по формуле, согласованной в Анкоридже, рассчитывать на долгосрочное урегулирование не стоит. ВСУ должны выйти из Донбасса — это важное условие Москвы.