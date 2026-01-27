Рейтинг@Mail.ru
Фото Трампа с пингвином отражает его намерения по Гренландии, заявил Пушков
01:25 27.01.2026
Фото Трампа с пингвином отражает его намерения по Гренландии, заявил Пушков
Фото президента США Дональда Трампа с пингвином, несущим американский флаг, "гораздо точнее отражает" его намерения в отношении Гренландии, он всегда играет в...
в мире
гренландия
сша
дания
дональд трамп
алексей пушков
марк рютте
совет федерации рф
гренландия
сша
дания
Фото Трампа с пингвином отражает его намерения по Гренландии, заявил Пушков

Пушков: фото Трампа с пингвином точнее отражает его намерения по Гренландии

Фотография Трампа с пингвином, опубликованная в официальном аккаунте Белого дома
Фотография Трампа с пингвином, опубликованная в официальном аккаунте Белого дома - РИА Новости, 1920, 27.01.2026
Фотография Трампа с пингвином, опубликованная в официальном аккаунте Белого дома. Архивное фото
МОСКВА, 26 янв - РИА Новости. Фото президента США Дональда Трампа с пингвином, несущим американский флаг, "гораздо точнее отражает" его намерения в отношении Гренландии, он всегда играет в свою игру, считает член конституционного комитета Совфеда Алексей Пушков.
Ранее Трамп грозился ввести торговые пошлины против европейских стран, если договоренность о передаче Гренландии Соединенным Штатам достигнута не будет. Позднее, 21 января, он заявил, что не будет вводить пошлины и подчеркнул, что решение было принято после встречи с генсеком НАТО Марком Рютте по Гренландии. После встречи с Рютте Белый дом опубликовал фотографию президента США Дональда Трампа в социальной сети X с пингвином, который держит американский флаг, в Гренландии. Многие пользователи социальной сети X начали писать под постом сообщения, что пингвины не обитают в Гренландии, а в Белом доме на это ответили, что этой птице всё равно на чужое мнение.
Алексей Пушков - РИА Новости, 1920, 25.01.2026
Пушков оценил ситуацию вокруг Гренландии
25 января, 20:10
"Европейцы в шоке от новых тарифов Трампа, а сам Трамп вместе с пингвином и флагом США уже идет покорят Гренландию... Недавно размещенное в соцсетях изображение президента США... гораздо точнее отражает намерения Трампа, чем то, как изобразил дело Рютте, а за ним и западные СМИ", - написал Пушков в Telegram-канале.
Сенатор считает, что президент США не играет в чужие игры, он всегда играет в свою. "Во всяком случае тогда и с теми, когда и с кем он может себе это позволить", - подчеркнул Пушков.
По его словам, кризис в отношениях с европейскими союзниками Трампа не пугает. "В конце концов, они нуждаются в США больше, чем США в них", - добавил Пушков.
Гренландия входит в состав Датского королевства. Однако американский президент Дональд Трамп неоднократно заявлял, что остров должен стать частью США. Власти Дании и Гренландии предостерегли Вашингтон от захвата острова, отметив, что ожидают уважения их территориальной целостности.
Белый дом в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 26.01.2026
В Секретной службе США рассказали, завозили ли пингвинов в Белый дом
Вчера, 01:49
 
В миреГренландияСШАДанияДональд ТрампАлексей ПушковМарк РюттеСовет Федерации РФНАТОВведение Трампом пошлин на импорт
 
 
