Источник: в Баку предотвратили теракт против израильского посольства
Источник: в Баку предотвратили теракт против израильского посольства
Предотвращенный в столице Азербайджана теракт готовился против посольства Израиля, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах республики. РИА Новости, 27.01.2026
