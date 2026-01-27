Рейтинг@Mail.ru
Источник: в Баку предотвратили теракт против израильского посольства
11:55 27.01.2026 (обновлено: 12:29 27.01.2026)
Источник: в Баку предотвратили теракт против израильского посольства
Источник: в Баку предотвратили теракт против израильского посольства
Предотвращенный в столице Азербайджана теракт готовился против посольства Израиля, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах республики. РИА Новости, 27.01.2026
баку, израиль, азербайджан
Баку, Израиль, Азербайджан, В мире
Источник: в Баку предотвратили теракт против израильского посольства

РИА Новости: в Баку предотвратили теракт против израильского посольства

Баку
Баку - РИА Новости, 1920, 27.01.2026
© РИА Новости / Владимир Песня
Баку. Архивное фото
МОСКВА, 27 янв – РИА Новости. Предотвращенный в столице Азербайджана теракт готовился против посольства Израиля, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах республики.
Ранее во вторник азербайджанская служба госбезопасности заявила, что в стране арестованы трое ее граждан, подозреваемых в подготовке теракта против иностранной дипмиссии в Баку.
"Трое арестованных готовили теракт против посольства Израиля в Азербайджане", - сообщил источник.
