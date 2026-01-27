https://ria.ru/20260127/svechnikov-2070536023.html
Семья пловца Свечникова пока не определилась с датой похорон
Семья пловца Свечникова пока не определилась с датой похорон - РИА Новости Спорт, 27.01.2026
Семья пловца Свечникова пока не определилась с датой похорон
Семья погибшего в Турции российского пловца Николая Свечникова пока не определилась с датой его похорон, сообщила РИА Новости мать спортсмена Галина Свечникова. РИА Новости Спорт, 27.01.2026
СТАМБУЛ, 27 янв - РИА Новости. Семья погибшего в Турции российского пловца Николая Свечникова пока не определилась с датой его похорон, сообщила РИА Новости мать спортсмена Галина Свечникова.
Результаты ДНК-теста 21 января подтвердили, что в Босфоре
найдено тело пловца Свечникова
, на следующий день родители спортсмена опознали его. В субботу тело Николая было доставлено авиарейсом из Стамбула
в Москву
.
«
"Дата похорон Николая пока не определена. Мы сообщим, когда она станет известна", - сказала РИА Новости Галина Свечникова.
Семья пловца подала в прокуратуру Стамбула жалобу на организаторов заплыва с требованием возбудить уголовное дело, сообщил ранее РИА Новости адвокат семьи Альперен Чакмак.
Генконсульство России
в Стамбуле исходит из того, что компетентные органы Турции
установят все обстоятельства и причины гибели Свечникова, заявили ранее дипломаты.
Российский пловец, 29-летний кандидат в мастера спорта Свечников участвовал 24 августа в межконтинентальном заплыве в Босфорском проливе в Стамбуле, но не финишировал. Пропажу пловца заметили лишь спустя несколько часов.
Отчет о причине гибели российского пловца Николая Свечникова будет доступен не раньше, чем в конце апреля, сообщил ранее РИА Новости осведомленный источник.