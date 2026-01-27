Рейтинг@Mail.ru
Семья пловца Свечникова пока не определилась с датой похорон
13:36 27.01.2026 (обновлено: 13:41 27.01.2026)
Семья пловца Свечникова пока не определилась с датой похорон
Семья пловца Свечникова пока не определилась с датой похорон - РИА Новости Спорт, 27.01.2026
Семья пловца Свечникова пока не определилась с датой похорон
Семья погибшего в Турции российского пловца Николая Свечникова пока не определилась с датой его похорон, сообщила РИА Новости мать спортсмена Галина Свечникова. РИА Новости Спорт, 27.01.2026
николай свечников, спорт, вокруг спорта, плавание
Николай Свечников, Спорт, Вокруг спорта, Плавание
Семья пловца Свечникова пока не определилась с датой похорон

Мать Свечникова сообщила, что семья пловца пока не определилась с датой похорон

СТАМБУЛ, 27 янв - РИА Новости. Семья погибшего в Турции российского пловца Николая Свечникова пока не определилась с датой его похорон, сообщила РИА Новости мать спортсмена Галина Свечникова.
Результаты ДНК-теста 21 января подтвердили, что в Босфоре найдено тело пловца Свечникова, на следующий день родители спортсмена опознали его. В субботу тело Николая было доставлено авиарейсом из Стамбула в Москву.
«
"Дата похорон Николая пока не определена. Мы сообщим, когда она станет известна", - сказала РИА Новости Галина Свечникова.
23 января, 08:40
Мать Свечникова выразила надежду, что причину его гибели выявят
23 января, 08:40
Семья пловца подала в прокуратуру Стамбула жалобу на организаторов заплыва с требованием возбудить уголовное дело, сообщил ранее РИА Новости адвокат семьи Альперен Чакмак.
Генконсульство России в Стамбуле исходит из того, что компетентные органы Турции установят все обстоятельства и причины гибели Свечникова, заявили ранее дипломаты.
Российский пловец, 29-летний кандидат в мастера спорта Свечников участвовал 24 августа в межконтинентальном заплыве в Босфорском проливе в Стамбуле, но не финишировал. Пропажу пловца заметили лишь спустя несколько часов.
Отчет о причине гибели российского пловца Николая Свечникова будет доступен не раньше, чем в конце апреля, сообщил ранее РИА Новости осведомленный источник.
Николай Свечников - РИА Новости, 1920, 24.01.2026
Организаторы заплыва в Босфоре не выразили соболезнований семье Свечникова
24 января, 01:46
 
