Семья пловца Свечникова пока не определилась с датой похорон

СТАМБУЛ, 27 янв - РИА Новости. Семья погибшего в Турции российского пловца Николая Свечникова пока не определилась с датой его похорон, сообщила РИА Новости мать спортсмена Галина Свечникова.

Москву. Результаты ДНК-теста 21 января подтвердили, что в Босфоре найдено тело пловца Свечникова , на следующий день родители спортсмена опознали его. В субботу тело Николая было доставлено авиарейсом из Стамбула

« "Дата похорон Николая пока не определена. Мы сообщим, когда она станет известна", - сказала РИА Новости Галина Свечникова.

Семья пловца подала в прокуратуру Стамбула жалобу на организаторов заплыва с требованием возбудить уголовное дело, сообщил ранее РИА Новости адвокат семьи Альперен Чакмак.

Генконсульство России в Стамбуле исходит из того, что компетентные органы Турции установят все обстоятельства и причины гибели Свечникова, заявили ранее дипломаты.

Российский пловец, 29-летний кандидат в мастера спорта Свечников участвовал 24 августа в межконтинентальном заплыве в Босфорском проливе в Стамбуле, но не финишировал. Пропажу пловца заметили лишь спустя несколько часов.