СМИ: Стармер считает, что может строить диалог с КНР и США одновременно

"Стармер настаивает, что Великобритания могла бы встретиться с Си Цзиньпином, не разозлив Трампа и не нанеся ущерба отношениям с США", - говорится в сообщении.

Согласно информации агентства, премьер Великобритании также отверг мысль о том, что ему пришлось бы пойти на компромиссы в подходе к двум странам.

Ранее британские СМИ сообщали, что Стармер может посетить Китай в конце января, однако визит до сих не был официально подтвержден. На фоне этого отношения между Британией и США обострились после заявлений Трампа о намерении приобрести Гренландию, которые Стармер назвал "ошибкой". Вскоре после этого Трамп назвал передачу Великобританией острова Диего-Гарсия Маврикию "актом великой глупости и еще одним пунктом из длинного списка связанных с национальной безопасностью причин, почему Гренландия должна быть приобретена".