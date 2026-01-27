https://ria.ru/20260127/starmer-2070447357.html
СМИ: Стармер считает, что может строить диалог с КНР и США одновременно
СМИ: Стармер считает, что может строить диалог с КНР и США одновременно - РИА Новости, 27.01.2026
СМИ: Стармер считает, что может строить диалог с КНР и США одновременно
Премьер-министр Великобритании Кир Стармер считает, что Великобритания может вести переговоры с председателем КНР Си Цзиньпином, не разозлив при этом президента
2026
СМИ: Стармер считает, что может строить диалог с КНР и США одновременно
Bloomberg: Стармер считает, что может строить диалог с КНР и США одновременно
МОСКВА, 27 янв - РИА Новости.
Премьер-министр Великобритании Кир Стармер считает, что Великобритания может вести переговоры с председателем КНР Си Цзиньпином, не разозлив при этом президента США Дональда Трампа, передает агентство Блумберг
, взявшее у британского премьера интервью.
"Стармер настаивает, что Великобритания могла бы встретиться с Си Цзиньпином, не разозлив Трампа и не нанеся ущерба отношениям с США", - говорится в сообщении.
Согласно информации агентства, премьер Великобритании также отверг мысль о том, что ему пришлось бы пойти на компромиссы в подходе к двум странам.
Ранее британские СМИ сообщали, что Стармер может посетить Китай в конце января, однако визит до сих не был официально подтвержден. На фоне этого отношения между Британией и США обострились после заявлений Трампа о намерении приобрести Гренландию, которые Стармер назвал "ошибкой". Вскоре после этого Трамп назвал передачу Великобританией острова Диего-Гарсия Маврикию "актом великой глупости и еще одним пунктом из длинного списка связанных с национальной безопасностью причин, почему Гренландия должна быть приобретена".