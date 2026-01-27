Рейтинг@Mail.ru
СМИ: Стармер считает, что может строить диалог с КНР и США одновременно - РИА Новости, 27.01.2026
01:40 27.01.2026
СМИ: Стармер считает, что может строить диалог с КНР и США одновременно
СМИ: Стармер считает, что может строить диалог с КНР и США одновременно
Премьер-министр Великобритании Кир Стармер считает, что Великобритания может вести переговоры с председателем КНР Си Цзиньпином, не разозлив при этом президента РИА Новости, 27.01.2026
в мире
великобритания
китай
сша
кир стармер
дональд трамп
си цзиньпин
великобритания
китай
сша
в мире, великобритания, китай, сша, кир стармер, дональд трамп, си цзиньпин
В мире, Великобритания, Китай, США, Кир Стармер, Дональд Трамп, Си Цзиньпин
© AP Photo / Leon NealКир Стармер
Кир Стармер - РИА Новости, 1920, 27.01.2026
© AP Photo / Leon Neal
Кир Стармер. Архивное фото
МОСКВА, 27 янв - РИА Новости. Премьер-министр Великобритании Кир Стармер считает, что Великобритания может вести переговоры с председателем КНР Си Цзиньпином, не разозлив при этом президента США Дональда Трампа, передает агентство Блумберг, взявшее у британского премьера интервью.
"Стармер настаивает, что Великобритания могла бы встретиться с Си Цзиньпином, не разозлив Трампа и не нанеся ущерба отношениям с США", - говорится в сообщении.
Согласно информации агентства, премьер Великобритании также отверг мысль о том, что ему пришлось бы пойти на компромиссы в подходе к двум странам.
Ранее британские СМИ сообщали, что Стармер может посетить Китай в конце января, однако визит до сих не был официально подтвержден. На фоне этого отношения между Британией и США обострились после заявлений Трампа о намерении приобрести Гренландию, которые Стармер назвал "ошибкой". Вскоре после этого Трамп назвал передачу Великобританией острова Диего-Гарсия Маврикию "актом великой глупости и еще одним пунктом из длинного списка связанных с национальной безопасностью причин, почему Гренландия должна быть приобретена".
Британия замыслила шантаж США сближением с КНР, сообщила СВР
