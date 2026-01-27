Рейтинг@Mail.ru
10:06 27.01.2026
США намекнули Киеву на поставки оружия после завершения конфликта, пишет FT
в мире
донбасс
украина
россия
владимир зеленский
дональд трамп
дмитрий песков
вооруженные силы украины
донбасс
украина
россия
в мире, донбасс, украина, россия, владимир зеленский, дональд трамп, дмитрий песков, вооруженные силы украины
В мире, Донбасс, Украина, Россия, Владимир Зеленский, Дональд Трамп, Дмитрий Песков, Вооруженные силы Украины
© REUTERS / Kuba StezyckiВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 27.01.2026
© REUTERS / Kuba Stezycki
Владимир Зеленский. Архивное фото
МОСКВА, 27 янв - РИА Новости. США намекнули Киеву о возможности поставок оружия после завершения украинского конфликта, если Украина согласится вывести силы с подконтрольных ей территорий в Донбассе, сообщает британская газета Financial Times со ссылкой на двух человек, знакомых с обсуждениями.
"Вашингтон также намекнул, что он пообещает Украине больше вооружения для содействия ее армии в мирное время, если она согласится вывести свои силы из частей... (Донбасса - ред.), которые она контролирует", - говорится в публикации издания.
Владимир Зеленский после встречи с американским президентом Дональдом Трампом в конце декабря уже отказывался от вывода ВСУ с территории Донбасса. Позднее Зеленский вновь повторил ту же позицию.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков 23 января заявлял, что украинские вооруженные силы должны покинуть территорию Донбасса, это является важным условием российской стороны. Помощник президента России Юрий Ушаков ранее назвал вывод украинских войск из Донбасса важной составной частью всего плана мирного урегулирования.
"Целая куча": на Западе уличили Зеленского в гнусной лжи
07:02
 
