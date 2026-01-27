https://ria.ru/20260127/ssha-2070479774.html
США намекнули Киеву на поставки оружия после завершения конфликта, пишет FT
США намекнули Киеву на поставки оружия после завершения конфликта, пишет FT - РИА Новости, 27.01.2026
США намекнули Киеву на поставки оружия после завершения конфликта, пишет FT
США намекнули Киеву о возможности поставок оружия после завершения украинского конфликта, если Украина согласится вывести силы с подконтрольных ей территорий в... РИА Новости, 27.01.2026
В мире, Донбасс, Украина, Россия, Владимир Зеленский, Дональд Трамп, Дмитрий Песков, Вооруженные силы Украины
США намекнули Киеву на поставки оружия после завершения конфликта, пишет FT
FT: США могут поставить Киеву оружие после конфликта при выводе ВСУ из Донбасса