США опровергли сообщение FT об условии гарантий безопасности для Украины - РИА Новости, 27.01.2026
08:31 27.01.2026 (обновлено: 08:53 27.01.2026)
США опровергли сообщение FT об условии гарантий безопасности для Украины
Белый дом опровергает сообщение газеты Financial Times об отказе от притязаний Украины на территории как условии получения Киевом гарантий безопасности США,... РИА Новости, 27.01.2026
в мире
сша
украина
киев
сша
украина
киев
в мире, сша, украина, киев
В мире, США, Украина, Киев
США опровергли сообщение FT об условии гарантий безопасности для Украины

Белый дом опроверг сообщение FT об условии гарантий безопасности для Украины

© AP Photo / Allison RobbertЗдание Белого дома в Вашингтоне, США
Здание Белого дома в Вашингтоне, США - РИА Новости, 1920, 27.01.2026
© AP Photo / Allison Robbert
Здание Белого дома в Вашингтоне, США. Архивное фото
МОСКВА, 27 янв - РИА Новости. Белый дом опровергает сообщение газеты Financial Times об отказе от притязаний Украины на территории как условии получения Киевом гарантий безопасности США, заявила заместитель пресс-секретаря американской администрации Анна Келли.
США якобы дали понять Киеву, что предоставят Украине гарантии безопасности, только если она сначала согласится на сделку с отказом от притязаний на территории, написала во вторник Financial Times со ссылкой на восемь человек, знакомых с обсуждениями.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 27.01.2026
Принять нельзя отказать: Евросоюз не сможет определиться с Украиной
08:00
"Это абсолютно неверно. Единственная роль США в мирном процессе состоит в сближении обеих сторон для заключения сделки. Досадно, что Financial Times позволяет злонамеренным субъектам лгать анонимно", - заявила Келли, комментарий которой опубликован газетой.
При этом источник, знакомый с позицией США, заявил газете, что Вашингтон якобы "не пытается вынудить Украину пойти на территориальные уступки", а гарантии безопасности, которые могут предоставить Соединенные Штаты, зависят от позиции как Украины, так и РФ.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков 23 января заявлял, что украинские вооруженные силы должны покинуть территорию Донбасса, это является важным условием российской стороны. Помощник президента России Юрий Ушаков ранее назвал вывод украинских войск из Донбасса важной составной частью всего плана мирного урегулирования.
Переговоры России, Украиной и США в Абу-Даби - РИА Новости, 1920, 27.01.2026
СМИ: Украина стала более сговорчивой на переговорах с Россией
02:29
 
В миреСШАУкраинаКиев
 
 
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
