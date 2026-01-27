"Чувствует слабость". США сделали Европе роковое предложение

Президент США Дональд Трамп выступает на Совете мира в Давосе

© REUTERS / Denis Balibouse Президент США Дональд Трамп выступает на Совете мира в Давосе

МОСКВА, 27 янв — РИА Новости, Михаил Катков. Попытки Дональда Трампа присоединить Гренландию рассорили европейцев. Некоторые в Старом Свете теперь считают американцев врагами. В НАТО заявили, что Вашингтон предварительно согласился не нарушать суверенитет Дании, если часть территории добровольно передадут США. В Копенгагене это особого энтузиазма не вызвало. Как развивается дипломатический кризис — в материале РИА Новости.

Натовский сговор

Президент гуляет по Гренландии вместе с пингвином, у которого в крыле американский флаг — такое изображение опубликовал Белый дом. Посыпались шутки: мол, попутали с Антарктикой, пингвины — это ведь только Южное полушарие. Но Дональда Трампа орнитология явно не волнует.

СМИ сообщили: по арктическому острову в НАТО достигли принципиального компромисса. Обновят Соглашение об обороне Гренландии, подписанное США и Данией в 1951-м, уточняет Axios.

Источники The Nеw York Times и CNN полагают, что Трамп и генсек альянса Марк Рютте в кулуарах Давосского форума обсуждали возможность суверенитета над сравнительно небольшими территориями для строительства военных баз. The Telegraph указывает на перспективы, открывающиеся для "Золотого купола", — разрешений Копенгагена уже не потребуется. К слову, похожее соглашение действует между Великобританией и Кипром.

Подробности пока неизвестны. Но Трамп подтвердил: компромисс найден. И отменил десятипроцентные пошлины для союзников, не одобривших его планы (должны были вступить в силу с 1 февраля, а с 1 июня — 25%).

Он пояснил телеканалу CNBC: согласована лишь "концепция сделки". Разработкой займутся вице-президент Джей Ди Вэнс, госсекретарь Марко Рубио и спецпосланник Стивен Уиткофф.

В Bloomberg сообщили, что Вашингтон добивается отмены любых ограничений на размещение американских военных объектов на острове. Косвенно это подтвердила представительница НАТО Эллисон Харт. Но Рютте, по ее словам, не позволил подвергнуть сомнению суверенитет Дании. Сам генсек в интервью Fox News заверил, что вопрос американского контроля над Гренландией вообще не поднимали.

Тем не менее датчане в ярости. Премьер-министр Метте Фредериксен заявила: Рютте не имеет права вести переговоры от лица Копенгагена.

"Все, что касается нашего суверенитета и будущего Гренландии, мы обсудим в другом месте. <…> Гренландия — часть Дании", — подчеркнула она.

Давос раздора

В ЕС, судя по опросу социологического центра Eurobazooka , с ней согласны. Так, чуть более половины респондентов назвали Трампа врагом Европы, а 44% считают его диктатором. С другой стороны, возможность войны с США допускают только 21%.

На Давосском форуме царили похожие настроения. Министра торговли США Говарда Лютника на официальном ужине освистали — как пишет Financial Times, за "агрессивные комментарии" по поводу Гренландии.

"Мы собрались здесь, в Давосе, чтобы предельно ясно заявить об одном: с президентом Трампом у капитализма появился новый шериф в городе", — цитирует газета министра.

Но из зала в результате вывели не американца, а свистунов.

Премьер-министр Бельгии Барт Де Вевер с давосской трибуны признал: Европа — "довольный вассал" США. А если уступит по Гренландии, превратится в "несчастного раба".

Глава правительства Канады Марк Карни, в свою очередь, констатировал "конец красивой сказки и начало жесткой реальности": международное право не соблюдается. Более того, западные страны, по его словам, долгое время закрывали глаза на действия США, "мирились с этим". Ведь дружба с Вашингтоном выгодна.

"Невозможно жить во лжи взаимной выгоды от интеграции, когда интеграция становится источником вашего подчинения. <…> Вопрос в том, адаптируемся ли мы", — заключил он.

Американская история

Раскол Европы очевиден, говорит начальник отдела страновых исследований Института Европы РАН Владислав Белов.

"Усиливается дискуссия об автономии. Лидеры ЕС, в частности президент Франции Эммануэль Макрон, хотят подчеркнуть значимость своих стран и возглавить сопротивление Трампу. Так, Париж и Лондон работают над созданием европейского ядерного зонтика, укреплением экономики и так далее. Но процесс идет медленно. В то же время канцлер ФРГ Фридрих Мерц не теряет надежду остаться младшим партнером Трампа, что подрывает общие усилия", — отметил он на круглом столе в МИА "Россия сегодня".

Директор Института Европы РАН Алексей Громыко считает, что споры вокруг Гренландии отвлекают от куда более важного.

"Несмотря на конфликт, сейчас в Европе проходят крупнейшие учения НАТО с участием США. Отрабатывают переброску армий, чтобы противостоять России. Финляндия отказалась от запрета на пехотные мины, Великобритания разрабатывает новые ракеты. В целом европейцы готовятся к войне в 2030-м. С Россией, а не США… Вместе с тем американцы уже не могут относиться к ним как к рабам. В том числе поэтому лидеры ЕС отказались вступать в Совет мира", — указал он.

Но главный научный сотрудник Центра арктических исследований Института Европы РАН Сергей Гриняев уверен, что вопрос еще не закрыт.

"США пытаются получить контроль над островом с осени. Нынешние договоренности — это завершение видимой части конфликта. В XX веке стратегическое значение Гренландии увеличилось. Трамп хочет юридически закрепить остров за Вашингтоном, чтобы усилиться в Арктике и получить доступ к местным полезным ископаемым… К 250-летию независимости Штатов конфликт вновь вырвется наружу. Попытки НАТО сгладить ситуацию ни к чему не приведут. Вслед за Гренландией наступит очередь Канады, которая, с точки зрения Трампа, тоже не способна защитить себя", — полагает эксперт.