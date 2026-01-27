Рейтинг@Mail.ru
20:02 27.01.2026 (обновлено: 20:07 27.01.2026)
Совфед рассмотрит прекращение полномочий сенатора Вайнберга
МОСКВА, 27 янв – РИА Новости. Совфед на заседании 28 января рассмотрит вопрос о досрочном прекращении полномочий сенатора Александра Вайнберга, он написал заявление по собственному желанию, сообщил РИА Новости глава комитета СФ по регламенту Вячеслав Тимченко.
"Сенатор Александр Вайнберг написал заявление (о досрочном сложении полномочий – ред.) по собственному желанию, это его право", - сказал Тимченко.
По его словам, Совфед рассмотрит этот вопрос в среду.
Вайнберг входит в состав комитета СФ по конституционному законодательству и государственному строительству, является представителем от законодательного (представительного) органа государственной власти Нижегородской области.
Срок окончания его полномочий - сентябрь 2026 года.
Заседание Совета Федерации РФ - РИА Новости, 1920, 22.01.2026
В Совфеде прокомментировали идею создания Совета мира по Газе
22 января, 14:11
 
Совет Федерации РФАлександр ВайнбергВячеслав Тимченко
 
 
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Гаврилова А.В.
