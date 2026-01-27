Совфед рассмотрит прекращение полномочий сенатора Вайнберга

МОСКВА, 27 янв – РИА Новости. Совфед на заседании 28 января рассмотрит вопрос о досрочном прекращении полномочий сенатора Александра Вайнберга, он написал заявление по собственному желанию, сообщил РИА Новости глава комитета СФ по регламенту Вячеслав Тимченко.