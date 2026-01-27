https://ria.ru/20260127/sovfed-2070637058.html
Совфед рассмотрит прекращение полномочий сенатора Вайнберга
Совфед рассмотрит прекращение полномочий сенатора Вайнберга
Совфед на заседании 28 января рассмотрит вопрос о досрочном прекращении полномочий сенатора Александра Вайнберга, он написал заявление по собственному желанию,... РИА Новости, 27.01.2026
2026-01-27T20:02:00+03:00
совет федерации рф
александр вайнберг
вячеслав тимченко
совет федерации рф, александр вайнберг, вячеслав тимченко
Совет Федерации РФ, Александр Вайнберг, Вячеслав Тимченко
Совфед рассмотрит прекращение полномочий сенатора Вайнберга
