Собянин поздравил ветеранов с 82-й годовщиной снятия блокады Ленинграда
Собянин поздравил ветеранов с 82-й годовщиной снятия блокады Ленинграда - РИА Новости, 27.01.2026
Собянин поздравил ветеранов с 82-й годовщиной снятия блокады Ленинграда
МОСКВА, 27 янв - РИА Новости. Мэр Москвы Сергей Собянин поздравил ветеранов с 82-й годовщиной снятия блокады Ленинграда, сообщается на официальном портале мэра
МОСКВА, 27 янв - РИА Новости. Мэр Москвы Сергей Собянин поздравил ветеранов с 82-й годовщиной снятия блокады Ленинграда, сообщается
на официальном портале мэра и правительства столицы.
"Сергей Собянин
поздравил ветеранов Великой Отечественной войны, жителей Москвы
и Санкт-Петербурга
с 82-й годовщиной полного освобождения Ленинграда
от фашистской блокады", - говорится в сообщении.
По его словам, блокада Ленинграда была трагедией миллионов людей и одновременно символом несгибаемой силы духа, героизма и сплоченности народа, приведших страну к Великой Победе.
"Проходят годы, десятилетия, а подвиг защитников и жителей осажденного города остается историей, которую невозможно забыть. Историей, которая живет не только в книгах, фильмах, документах и музейных экспозициях, - она живет в наших сердцах", - подчеркнул Собянин, добавив, что эта история передается следующим поколениям через рассказы о Дороге жизни, Невском пятачке и культурных символах осажденного Ленинграда.
Блокада Ленинграда, начавшаяся 8 сентября 1941 года, длилась почти 900 дней. Единственный путь - "Дорога жизни", по которому доставлялось в город продовольствие, был проложен по льду Ладожского озера
. Блокада была прорвана 18 января 1943 года, однако до ее полного снятия 27 января 1944 года ленинградцам пришлось ждать еще целый год. Санкт-Петербургский городской суд
в октябре 2022 года признал военным преступлением и геноцидом советского народа действия нацистов в период блокады Ленинграда. Собранные прокуратурой города материалы позволяют судить о том, что численность жертв блокады составила не менее 1 093 842 человек. Ущерб, причиненный нацистами и их пособниками Ленинграду и его жителям, оценивается в 35,3 триллиона рублей по текущему курсу, подсчитали в прокуратуре.