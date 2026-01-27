Собянин поздравил ветеранов с 82-й годовщиной снятия блокады Ленинграда

По его словам, блокада Ленинграда была трагедией миллионов людей и одновременно символом несгибаемой силы духа, героизма и сплоченности народа, приведших страну к Великой Победе.

"Проходят годы, десятилетия, а подвиг защитников и жителей осажденного города остается историей, которую невозможно забыть. Историей, которая живет не только в книгах, фильмах, документах и музейных экспозициях, - она живет в наших сердцах", - подчеркнул Собянин, добавив, что эта история передается следующим поколениям через рассказы о Дороге жизни, Невском пятачке и культурных символах осажденного Ленинграда.