Собянин поздравил ветеранов с 82-й годовщиной снятия блокады Ленинграда - РИА Новости, 27.01.2026
19:26 27.01.2026
Собянин поздравил ветеранов с 82-й годовщиной снятия блокады Ленинграда
МОСКВА, 27 янв - РИА Новости. Мэр Москвы Сергей Собянин поздравил ветеранов с 82-й годовщиной снятия блокады Ленинграда, сообщается на официальном портале мэра... РИА Новости, 27.01.2026
ленинград, москва, санкт-петербург, сергей собянин, санкт-петербургский городской суд, блокада ленинграда (1941-1944)
Ленинград, Москва, Санкт-Петербург, Сергей Собянин, Санкт-Петербургский городской суд, Блокада Ленинграда (1941-1944)
МОСКВА, 27 янв - РИА Новости. Мэр Москвы Сергей Собянин поздравил ветеранов с 82-й годовщиной снятия блокады Ленинграда, сообщается на официальном портале мэра и правительства столицы.
"Сергей Собянин поздравил ветеранов Великой Отечественной войны, жителей Москвы и Санкт-Петербурга с 82-й годовщиной полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады", - говорится в сообщении.
По его словам, блокада Ленинграда была трагедией миллионов людей и одновременно символом несгибаемой силы духа, героизма и сплоченности народа, приведших страну к Великой Победе.
"Проходят годы, десятилетия, а подвиг защитников и жителей осажденного города остается историей, которую невозможно забыть. Историей, которая живет не только в книгах, фильмах, документах и музейных экспозициях, - она живет в наших сердцах", - подчеркнул Собянин, добавив, что эта история передается следующим поколениям через рассказы о Дороге жизни, Невском пятачке и культурных символах осажденного Ленинграда.
Блокада Ленинграда, начавшаяся 8 сентября 1941 года, длилась почти 900 дней. Единственный путь - "Дорога жизни", по которому доставлялось в город продовольствие, был проложен по льду Ладожского озера. Блокада была прорвана 18 января 1943 года, однако до ее полного снятия 27 января 1944 года ленинградцам пришлось ждать еще целый год. Санкт-Петербургский городской суд в октябре 2022 года признал военным преступлением и геноцидом советского народа действия нацистов в период блокады Ленинграда. Собранные прокуратурой города материалы позволяют судить о том, что численность жертв блокады составила не менее 1 093 842 человек. Ущерб, причиненный нацистами и их пособниками Ленинграду и его жителям, оценивается в 35,3 триллиона рублей по текущему курсу, подсчитали в прокуратуре.
ЛенинградМоскваСанкт-ПетербургСергей СобянинСанкт-Петербургский городской судБлокада Ленинграда (1941-1944)
 
 
