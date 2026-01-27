Рейтинг@Mail.ru
Канье Уэст рассказал, что проходил лечение в Швейцарии из-за депрессии - РИА Новости, 27.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка спецпроекта Шоубиз 1 - РИА Новости, 1920
Шоубиз
 
20:18 27.01.2026
https://ria.ru/20260127/shveytsariya-2070639273.html
Канье Уэст рассказал, что проходил лечение в Швейцарии из-за депрессии
Канье Уэст рассказал, что проходил лечение в Швейцарии из-за депрессии - РИА Новости, 27.01.2026
Канье Уэст рассказал, что проходил лечение в Швейцарии из-за депрессии
Американский рэпер Канье Уэст, ныне известный под именем Ye, рассказал, что проходил лечение в реабилитационном центре в Швейцарии из-за глубокой депрессии,... РИА Новости, 27.01.2026
2026-01-27T20:18:00+03:00
2026-01-27T20:18:00+03:00
шоубиз
швейцария
марокко
европа
канье уэст
adidas ag
balenciaga
forbes
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/08/1f/1747985011_0:0:2000:1126_1920x0_80_0_0_aa278e977212056c79186edd9a3a4cd8.jpg
https://ria.ru/20251112/san-paulu-2054370216.html
швейцария
марокко
европа
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/08/1f/1747985011_0:0:1864:1397_1920x0_80_0_0_0fc910aa83475d396ac1ae52f5939b3d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
швейцария, марокко, европа, канье уэст, adidas ag, balenciaga, forbes, в мире
Шоубиз, Швейцария, Марокко, Европа, Канье Уэст, Adidas AG, Balenciaga, Forbes, В мире
Канье Уэст рассказал, что проходил лечение в Швейцарии из-за депрессии

Канье Уэст рассказал, что проходил лечение в Швейцарии из-за глубокой депрессии

© AP Photo / Invision/Evan AgostiniКанье Уэст
Канье Уэст - РИА Новости, 1920, 27.01.2026
© AP Photo / Invision/Evan Agostini
Канье Уэст. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 27 янв - РИА Новости. Американский рэпер Канье Уэст, ныне известный под именем Ye, рассказал, что проходил лечение в реабилитационном центре в Швейцарии из-за глубокой депрессии, вызванной сменой лекарств, на фоне имеющегося у него биполярного расстройства.
В понедельник издание Vanity Fair сообщило, что Уэст купил рекламное место в печатном выпуске газеты Wall Street Journal для публикации извинений за все спровоцированные им в последние годы скандалы. Рэпер рассказал, что 25 лет назад попал в ДТП, в результате которого повредил правую лобную долю головного мозга. Полученная травма спровоцировала развитие биполярного расстройства. По словам Уэста, за его помешательством на нацистской символике и антисемитизме в последние годы стояли именно маниакальные периоды, один из которых случился в начале 2025 года: тогда Уэст впал в маниакальное состояние на четыре месяца. Рэпер отметил, что обратиться за медицинской помощью его убедила жена Бьянка Сенсори.
"Ближе к концу моего четырехмесячного маниакального эпизода мне поменяли лекарства. После этих изменений нейролептик спровоцировал возникновение у меня эпизода действительно глубокой депрессии. Моя жена поняла это, и мы нашли то, что оказалось эффективной корректировкой курса (лечения - ред.) со стабилизирующим эффектом ... от центра реабилитации в Швейцарии. Поймите, биполярное (расстройство - ред.) - это заболевание. Это одна из самых смертоносных несмертельных болезней", - заявил Уэст в интервью изданию Vanity Fair.
Уэст отверг предположения о том, что у его извинения могла быть коммерческая составляющая. Он подчеркнул, что важно, чтобы те, кто следит за его словами, поняли, на какой стороне истории он хочет быть - на стороне любви и позитива.
В ноябре 2025 года Уэст принес извинения еврейскому народу за антисемитские и нацистские высказывания, также поделившись в соцсети X роликом, где извиняется за прошлые действия в присутствии главного раввинского судьи в Марокко, рабби Йешаяху Йосефа Пинто.
В 2025 году в День победы, который в Европе и США отмечается 8 мая, Уэст выпустил трек, прославляющий Гитлера, а позже представил мерч со свастикой.
В 2022 году он появился на публике в футболке с надписью "Жизни белых имеют значение". Эта фраза стала лозунгом неонацистов и сторонников превосходства белой расы в ответ на движение Black Lives Matter. После чего рэпер продолжил развивать эту риторику в своих социальных сетях и во время интервью.
В ответ на его действия ведущие бренды, такие как Adidas, Balenciaga и Gap, разорвали все контракты с музыкантом, и он был исключён из списка миллиардеров Forbes.
Канье Уэст - РИА Новости, 1920, 12.11.2025
Мэр Сан-Паулу запретил концерты Канье Уэста
12 ноября 2025, 04:24
 
ШоубизШвейцарияМароккоЕвропаКанье УэстAdidas AGBalenciagaForbesВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала