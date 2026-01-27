Канье Уэст рассказал, что проходил лечение в Швейцарии из-за депрессии

МОСКВА, 27 янв - РИА Новости. Американский рэпер Канье Уэст, ныне известный под именем Ye, рассказал, что проходил лечение в реабилитационном центре в Швейцарии из-за глубокой депрессии, вызванной сменой лекарств, на фоне имеющегося у него биполярного расстройства.

В понедельник издание Vanity Fair сообщило, что Уэст купил рекламное место в печатном выпуске газеты Wall Street Journal для публикации извинений за все спровоцированные им в последние годы скандалы. Рэпер рассказал, что 25 лет назад попал в ДТП, в результате которого повредил правую лобную долю головного мозга. Полученная травма спровоцировала развитие биполярного расстройства. По словам Уэста, за его помешательством на нацистской символике и антисемитизме в последние годы стояли именно маниакальные периоды, один из которых случился в начале 2025 года: тогда Уэст впал в маниакальное состояние на четыре месяца. Рэпер отметил, что обратиться за медицинской помощью его убедила жена Бьянка Сенсори.

"Ближе к концу моего четырехмесячного маниакального эпизода мне поменяли лекарства. После этих изменений нейролептик спровоцировал возникновение у меня эпизода действительно глубокой депрессии. Моя жена поняла это, и мы нашли то, что оказалось эффективной корректировкой курса (лечения - ред.) со стабилизирующим эффектом ... от центра реабилитации в Швейцарии . Поймите, биполярное (расстройство - ред.) - это заболевание. Это одна из самых смертоносных несмертельных болезней", - заявил Уэст в интервью изданию Vanity Fair.

Уэст отверг предположения о том, что у его извинения могла быть коммерческая составляющая. Он подчеркнул, что важно, чтобы те, кто следит за его словами, поняли, на какой стороне истории он хочет быть - на стороне любви и позитива.

В ноябре 2025 года Уэст принес извинения еврейскому народу за антисемитские и нацистские высказывания, также поделившись в соцсети X роликом, где извиняется за прошлые действия в присутствии главного раввинского судьи в Марокко , рабби Йешаяху Йосефа Пинто.

В 2025 году в День победы, который в Европе США отмечается 8 мая, Уэст выпустил трек, прославляющий Гитлера, а позже представил мерч со свастикой.

В 2022 году он появился на публике в футболке с надписью "Жизни белых имеют значение". Эта фраза стала лозунгом неонацистов и сторонников превосходства белой расы в ответ на движение Black Lives Matter. После чего рэпер продолжил развивать эту риторику в своих социальных сетях и во время интервью.