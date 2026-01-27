https://ria.ru/20260127/shkoly-2070614436.html
Кравцов рассказал о переходе школ на единые учебники
Российские школы в течение трех-четырех лет планируется перевести на единые учебники, заявил глава Минпросвещения РФ Сергей Кравцов. РИА Новости, 27.01.2026
