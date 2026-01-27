Рейтинг@Mail.ru
Кравцов рассказал о переходе школ на единые учебники - РИА Новости, 27.01.2026
17:59 27.01.2026 (обновлено: 18:39 27.01.2026)
Кравцов рассказал о переходе школ на единые учебники
Кравцов рассказал о переходе школ на единые учебники
Российские школы в течение трех-четырех лет планируется перевести на единые учебники, заявил глава Минпросвещения РФ Сергей Кравцов. РИА Новости, 27.01.2026
общество, россия, сергей кравцов, школы, министерство просвещения россии (минпросвещения россии), социальный навигатор, сн_образование
Общество, Россия, Сергей Кравцов, Школы, Министерство просвещения России (Минпросвещения России), Социальный навигатор, СН_Образование
Кравцов рассказал о переходе школ на единые учебники

Кравцов: школы в течение трех-четырех лет перейдут на единые учебники

© РИА Новости / Кирилл Зыков | Перейти в медиабанкМинистр просвещения РФ Сергей Кравцов выступает на торжественном открытии XXXIV Международных Рождественских образовательных чтений в Государственном Кремлевском Дворце в Москве. 27 января 2026
Министр просвещения РФ Сергей Кравцов выступает на торжественном открытии XXXIV Международных Рождественских образовательных чтений в Государственном Кремлевском Дворце в Москве. 27 января 2026 - РИА Новости, 1920, 27.01.2026
© РИА Новости / Кирилл Зыков
Перейти в медиабанк
Министр просвещения РФ Сергей Кравцов выступает на торжественном открытии XXXIV Международных Рождественских образовательных чтений в Государственном Кремлевском Дворце в Москве. 27 января 2026
МОСКВА, 27 янв - РИА Новости. Российские школы в течение трех-четырех лет планируется перевести на единые учебники, заявил глава Минпросвещения РФ Сергей Кравцов.
"Мы планируем в течение трех-четырех лет перейти на единые государственные учебники по предметам школьной программы", - сказал министр на XXXIV Международных Рождественских образовательных чтениях.
Кравцов добавил, что со следующего учебного года все российские школы с 5 по 11 класс будут учиться по единым учебникам истории. Кроме того, готовятся единые учебники по русскому языку и литературе, а также по естественно-научным предметам.
Кравцов рассказал, когда оценку за поведение введут во всех школах
ОбществоРоссияСергей КравцовШколыМинистерство просвещения России (Минпросвещения России)Социальный навигаторСН_Образование
 
 
