Умер заслуженный тренер России по спортивной гимнастике Вячеслав Савельев
Умер заслуженный тренер России по спортивной гимнастике Вячеслав Савельев - РИА Новости Спорт, 27.01.2026
Умер заслуженный тренер России по спортивной гимнастике Вячеслав Савельев
Заслуженный тренер России по спортивной гимнастике Вячеслав Савельев умер в возрасте 86 лет, сообщается на официальном сайте Федерации гимнастики России. РИА Новости Спорт, 27.01.2026
Умер заслуженный тренер России по спортивной гимнастике Вячеслав Савельев
