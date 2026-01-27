Умер заслуженный тренер России по спортивной гимнастике Вячеслав Савельев

"Вячеслав Николаевич пользовался безусловным авторитетом и глубоким уважением за принципиальность, честность, порядочность и внимательное отношение к людям. Светлая память о Вячеславе Николаевиче Савельеве навсегда сохранится в сердцах всех, кто его знал и работал с ним. Выражаем глубокие соболезнования родным, близким и друзьям Вячеслава Николаевича", - говорится в сообщении.