Умер заслуженный тренер России по спортивной гимнастике Вячеслав Савельев - 27.01.2026
21:22 27.01.2026
Умер заслуженный тренер России по спортивной гимнастике Вячеслав Савельев
Заслуженный тренер России по спортивной гимнастике Вячеслав Савельев умер в возрасте 86 лет, сообщается на официальном сайте Федерации гимнастики России. РИА Новости Спорт, 27.01.2026
Новости
Умер заслуженный тренер России по спортивной гимнастике Вячеслав Савельев

Заслуженный тренер России по спортивной гимнастике Вячеслав Савельев
© Фото : Федерация гимнастики России
Заслуженный тренер России по спортивной гимнастике Вячеслав Савельев
МОСКВА, 27 янв - РИА Новости. Заслуженный тренер России по спортивной гимнастике Вячеслав Савельев умер в возрасте 86 лет, сообщается на официальном сайте Федерации гимнастики России.
Специалист ушел из жизни после продолжительной болезни. Церемония прощания состоится в Москве в среду.
"Вячеслав Николаевич пользовался безусловным авторитетом и глубоким уважением за принципиальность, честность, порядочность и внимательное отношение к людям. Светлая память о Вячеславе Николаевиче Савельеве навсегда сохранится в сердцах всех, кто его знал и работал с ним. Выражаем глубокие соболезнования родным, близким и друзьям Вячеслава Николаевича", - говорится в сообщении.
Воспитанники Савельева становились победителями и призерами чемпионатов и первенств Москвы, СССР, России и крупнейших международных соревнований, включая чемпионаты мира.
 
