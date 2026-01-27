https://ria.ru/20260127/rossiya-2070650958.html
Наблюдатели из России отметили организованность выборов в Уганде
Наблюдатели из России отметили организованность выборов в Уганде - РИА Новости, 27.01.2026
Наблюдатели из России отметили организованность выборов в Уганде
Российская делегация наблюдателей на выборах в Уганде отметила их организованный и спокойный характер проведения, сообщили РИА Новости в посольстве РФ в... РИА Новости, 27.01.2026
2026-01-27T21:31:00+03:00
2026-01-27T21:31:00+03:00
2026-01-27T21:32:00+03:00
в мире
россия
уганда
йовери мусевени
владимир путин
совет федерации рф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/1c/1834708281_0:40:1920:1120_1920x0_80_0_0_fac810ae4424432d9c49217d61d3a808.jpg
https://ria.ru/20260124/turtsija-2070117688.html
россия
уганда
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/1c/1834708281_36:0:1817:1336_1920x0_80_0_0_a9fbe191345f8be49d4768ce26b970a2.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, уганда, йовери мусевени, владимир путин, совет федерации рф
В мире, Россия, Уганда, Йовери Мусевени, Владимир Путин, Совет Федерации РФ
Наблюдатели из России отметили организованность выборов в Уганде
РИА Новости: наблюдатели из России отметили организованность выборов в Уганде