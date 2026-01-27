Наблюдатели из России отметили организованность выборов в Уганде

ПРЕТОРИЯ, 27 янв - РИА Новости. Российская делегация наблюдателей на выборах в Уганде отметила их организованный и спокойный характер проведения, сообщили РИА Новости в посольстве РФ в Кампале.

Отмечается, что серьезных нарушений в голосовании не было выявлено, а довольно высокая явка и прозрачность волеизъявления свидетельствуют о легитимности состоявшихся выборов.