Наблюдатели из России отметили организованность выборов в Уганде - РИА Новости, 27.01.2026
21:31 27.01.2026 (обновлено: 21:32 27.01.2026)
Наблюдатели из России отметили организованность выборов в Уганде
в мире
россия
уганда
йовери мусевени
владимир путин
совет федерации рф
в мире, россия, уганда, йовери мусевени, владимир путин, совет федерации рф
В мире, Россия, Уганда, Йовери Мусевени, Владимир Путин, Совет Федерации РФ
© Pixabay / Graham-HВид на Кампалу, Уганда
Вид на Кампалу, Уганда. Архивное фото
ПРЕТОРИЯ, 27 янв - РИА Новости. Российская делегация наблюдателей на выборах в Уганде отметила их организованный и спокойный характер проведения, сообщили РИА Новости в посольстве РФ в Кампале.
Президентские и парламентские выборы состоялись в Уганде 15 января. Уверенную победу на них одержал действующий глава государства Йовери Мусевени. Президент РФ Владимир Путин поздравил коллегу с переизбранием.
"Делегации наблюдателей, представлявшие Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации и ЦИК России, отметили организованный и спокойный характер избирательного процесса, а также итогового подсчета голосов", - сообщили агентству в посольстве.
Отмечается, что серьезных нарушений в голосовании не было выявлено, а довольно высокая явка и прозрачность волеизъявления свидетельствуют о легитимности состоявшихся выборов.
В миреРоссияУгандаЙовери МусевениВладимир ПутинСовет Федерации РФ
 
 
