27.01.2026

Колледж имени Орджоникидзе в Дагестане примут в федеральную собственность
20:52 27.01.2026
Колледж имени Орджоникидзе в Дагестане примут в федеральную собственность
Председатель правительства России Михаил Мишустин распорядился принять в федеральную собственность Колледж машиностроения и сервиса имени Серго Орджоникидзе,... РИА Новости, 27.01.2026
Колледж имени Орджоникидзе в Дагестане примут в федеральную собственность

Колледж машиностроения и сервиса имени Серго Орджоникидзе
Колледж машиностроения и сервиса имени Серго Орджоникидзе. Архивное фото
МАХАЧКАЛА, 27 янв - РИА Новости. Председатель правительства России Михаил Мишустин распорядился принять в федеральную собственность Колледж машиностроения и сервиса имени Серго Орджоникидзе, который находится в дагестанском Каспийске.
"Принять в федеральную собственность находящееся в собственности Республики Дагестан государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Республики Дагестан "Колледж машиностроения и сервиса имени Орджоникидзе", – говорится в распоряжении, опубликованном на официальном интернет-портале правовой информации.
Функции и полномочия учредителя будет исполнять Росморречфлот. Финансироваться колледж будет за счет средств федерального бюджета, предусмотренных на реализацию госпрограммы РФ "Развитие образования". Исполнить распоряжение Мишустин поручил в срок не позднее 1 сентября 2026 года.
Заголовок открываемого материала