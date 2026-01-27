МОСКВА, 27 янв — РИА Новости. Решение отказаться от российского газа загоняет Европу под влияние Соединенных Штатов, написал журналист Томас Фази в соцсети X.
"Они сами себя загнали в полную зависимость от США, страны, от которой, как они утверждают, хотят обрести "независимость". Полные клоуны", — заявил он.
Так он прокомментировал заявление президента Европарламента Роберты Метсолы об "укреплении Европой контроля над своим энергоснабжением и усилении своей автономии".
Из опубликованного ранее заявления Совета ЕС следует, что он дал окончательное одобрение запрету на импорт российского СПГ с 1 января 2027 года и российского трубопроводного газа - с 30 сентября 2027 года.
Официальный представитель МИД России Мария Захарова отметила, что запрет поставок СПГ и трубопроводного газа из России в 2027 году, утвержденный Советом ЕС, — это отказ от свободы.
Кремль не раз заявлял, что Запад совершил серьезную ошибку, отказавшись от покупки у России энергоресурсов, он попадет в новую, более сильную зависимость, обусловленную более высокими ценами. В Москве заявляли, что те, кто отказался, всё равно через посредников покупают дороже и будут покупать российские уголь, нефть и газ.
Президент России Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России — это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей.