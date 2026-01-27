Москалькова рассказала о переговорах с Украиной по обмену пленными

МОСКВА, 27 янв - РИА Новости. Россия ведет серьезные переговоры с Украиной по организации обмена пленными и возвращению жителей Курской области, сообщила уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова.
«
"Сейчас мы ведем большие, серьезные переговоры (с Украиной - ред.) по поводу очередного обмена, возвращения курских и репатриации тех граждан Украины, которых наши военные спасли из-под обстрелов, и они находятся на территории России", - сказала Москалькова на заседании фракции КПРФ, представляя доклад о своей деятельности за 2025 год.
По словам Москальковой, граждане Украины, которые были эвакуированы российскими военными из зоны боевых действий, помещены в пункты временного размещения, обеспечены всем необходимым и свободно передвигаются. Однако жители Курской области, удерживаемые в Сумах, не имеют возможности выходить из помещения, они "фактически оказались заложниками".
"Еще 12 (жителей Курской области - ред.) продолжают оставаться в Сумах", - напомнила федеральный омбудсмен.