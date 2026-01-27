Рейтинг@Mail.ru
Москалькова рассказала о переговорах с Украиной по обмену пленными - РИА Новости, 27.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
11:42 27.01.2026
https://ria.ru/20260127/rossija-2070504073.html
Москалькова рассказала о переговорах с Украиной по обмену пленными
Москалькова рассказала о переговорах с Украиной по обмену пленными - РИА Новости, 27.01.2026
Москалькова рассказала о переговорах с Украиной по обмену пленными
Россия ведет серьезные переговоры с Украиной по организации обмена пленными и возвращению жителей Курской области, сообщила уполномоченный по правам человека в... РИА Новости, 27.01.2026
2026-01-27T11:42:00+03:00
2026-01-27T11:42:00+03:00
специальная военная операция на украине
украина
курская область
россия
татьяна москалькова
кпрф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/17/1974261185_0:0:3122:1757_1920x0_80_0_0_e63522cd4c7f053f4428370c4384ba12.jpg
https://ria.ru/20260127/plennyy-2070451010.html
украина
курская область
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/17/1974261185_391:0:3122:2048_1920x0_80_0_0_bc824ac95ec75bcb1e176ab33b900b48.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
украина, курская область, россия, татьяна москалькова, кпрф
Специальная военная операция на Украине, Украина, Курская область, Россия, Татьяна Москалькова, КПРФ
Москалькова рассказала о переговорах с Украиной по обмену пленными

Москалькова: Россия ведет серьезные переговоры с Украиной по обмену пленными

© РИА Новости / Мария Девахина | Перейти в медиабанкУполномоченный по правам человека в Российской Федерации Татьяна Москалькова
Уполномоченный по правам человека в Российской Федерации Татьяна Москалькова - РИА Новости, 1920, 27.01.2026
© РИА Новости / Мария Девахина
Перейти в медиабанк
Уполномоченный по правам человека в Российской Федерации Татьяна Москалькова. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 27 янв - РИА Новости. Россия ведет серьезные переговоры с Украиной по организации обмена пленными и возвращению жителей Курской области, сообщила уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова.
«
"Сейчас мы ведем большие, серьезные переговоры (с Украиной - ред.) по поводу очередного обмена, возвращения курских и репатриации тех граждан Украины, которых наши военные спасли из-под обстрелов, и они находятся на территории России", - сказала Москалькова на заседании фракции КПРФ, представляя доклад о своей деятельности за 2025 год.
По словам Москальковой, граждане Украины, которые были эвакуированы российскими военными из зоны боевых действий, помещены в пункты временного размещения, обеспечены всем необходимым и свободно передвигаются. Однако жители Курской области, удерживаемые в Сумах, не имеют возможности выходить из помещения, они "фактически оказались заложниками".
"Еще 12 (жителей Курской области - ред.) продолжают оставаться в Сумах", - напомнила федеральный омбудсмен.
Военнопленный ВСУ - РИА Новости, 1920, 27.01.2026
Пленный рассказал о массовых побегах из учебного центра ВСУ под Винницей
03:13
 
Специальная военная операция на УкраинеУкраинаКурская областьРоссияТатьяна МоскальковаКПРФ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала