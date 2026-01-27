https://ria.ru/20260127/putin-2070561966.html
Путин возложил цветы к могиле брата, погибшего в блокадном Ленинграде
Путин возложил цветы к могиле брата, погибшего в блокадном Ленинграде - РИА Новости, 27.01.2026
Путин возложил цветы к могиле брата, погибшего в блокадном Ленинграде
Президент России Владимир Путин возложил цветы к могиле брата, который умер ребенком в блокадном Ленинграде, передает корреспондент РИА Новости.
Путин возложил цветы к могиле брата
Путин возложил цветы к могиле, в которой покоится его брат, умерший ребенком в блокадном Ленинграде.
Президент сегодня приехал на Пискаревское кладбище – мемориал, посвященный памяти жертв Великой Отечественной войны.
Президент также возложил венок к подножию монумента "Мать-Родина".
Путин возложил цветы к могиле брата, погибшего в блокадном Ленинграде
РИА Новости: Путин возложил цветы к могиле умершего в блокадном Ленинграде брата
С.-ПЕТЕРБУРГ, 27 янв - РИА Новости. Президент России Владимир Путин возложил цветы к могиле брата, который умер ребенком в блокадном Ленинграде, передает корреспондент РИА Новости.
Глава государства во вторник в 82-ю годовщину полного снятия блокады Ленинграда
приехал на Пискаревское мемориальное кладбище в Петербурге
и возложил венок к подножию монумента "Мать-Родина".
Букет красных роз президент также возложил к одной из братских могил, где был похоронен его брат - Виктор, умерший ребенком в блокадном городе зимой 1942 года.
Пискаревское кладбище – мемориал, посвященный памяти жертв Великой Отечественной войны. Комплекс был возведен на месте массовых захоронений жителей блокадного Ленинграда и воинов-защитников города.
В братских могилах покоятся 420 тысяч жителей Ленинграда, погибших от голода, холода, болезней, бомбежек и артобстрелов, а также 70 тысяч воинов – защитников Ленинграда. Также на мемориале есть около 6 тысяч индивидуальных воинских захоронений.