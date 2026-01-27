Рейтинг@Mail.ru
15:07 27.01.2026 (обновлено: 15:26 27.01.2026)
Путин возложил цветы к могиле брата, погибшего в блокадном Ленинграде
Путин возложил цветы к могиле брата, погибшего в блокадном Ленинграде
Президент России Владимир Путин возложил цветы к могиле брата, который умер ребенком в блокадном Ленинграде, передает корреспондент РИА Новости.
ленинград
санкт-петербург
Путин возложил цветы к могиле брата
Путин возложил цветы к могиле, в которой покоится его брат, умерший ребенком в блокадном Ленинграде. Президент сегодня приехал на Пискаревское кладбище – мемориал, посвященный памяти жертв Великой Отечественной войны. Президент также возложил венок к подножию монумента "Мать-Родина".
ленинград, санкт-петербург, блокада ленинграда (1941-1944), 82-я годовщина снятия блокады ленинграда
Путин возложил цветы к могиле брата, погибшего в блокадном Ленинграде

РИА Новости: Путин возложил цветы к могиле умершего в блокадном Ленинграде брата

С.-ПЕТЕРБУРГ, 27 янв - РИА Новости. Президент России Владимир Путин возложил цветы к могиле брата, который умер ребенком в блокадном Ленинграде, передает корреспондент РИА Новости.
Глава государства во вторник в 82-ю годовщину полного снятия блокады Ленинграда приехал на Пискаревское мемориальное кладбище в Петербурге и возложил венок к подножию монумента "Мать-Родина".
Букет красных роз президент также возложил к одной из братских могил, где был похоронен его брат - Виктор, умерший ребенком в блокадном городе зимой 1942 года.
Пискаревское кладбище – мемориал, посвященный памяти жертв Великой Отечественной войны. Комплекс был возведен на месте массовых захоронений жителей блокадного Ленинграда и воинов-защитников города.
В братских могилах покоятся 420 тысяч жителей Ленинграда, погибших от голода, холода, болезней, бомбежек и артобстрелов, а также 70 тысяч воинов – защитников Ленинграда. Также на мемориале есть около 6 тысяч индивидуальных воинских захоронений.
Путин возложил цветы к монументу Рубежный камень - РИА Новости, 1920, 27.01.2026
Путин возложил цветы к памятнику "Рубежный камень"
Вчера, 14:38
 
ЛенинградСанкт-ПетербургБлокада Ленинграда (1941-1944)82-я годовщина снятия блокады Ленинграда
 
 
