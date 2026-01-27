Путин возложил цветы к могиле брата, погибшего в блокадном Ленинграде

С.-ПЕТЕРБУРГ, 27 янв - РИА Новости. Президент России Владимир Путин возложил цветы к могиле брата, который умер ребенком в блокадном Ленинграде, передает корреспондент РИА Новости.

Глава государства во вторник в 82-ю годовщину полного снятия блокады Ленинграда приехал на Пискаревское мемориальное кладбище в Петербурге и возложил венок к подножию монумента "Мать-Родина".

Букет красных роз президент также возложил к одной из братских могил, где был похоронен его брат - Виктор, умерший ребенком в блокадном городе зимой 1942 года.

Пискаревское кладбище – мемориал, посвященный памяти жертв Великой Отечественной войны. Комплекс был возведен на месте массовых захоронений жителей блокадного Ленинграда и воинов-защитников города.