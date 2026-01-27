Россия никогда не забудет чудовищных преступлений в Освенциме, заявил Путин

Немецко-фашистский концентрационный лагерь Аушвиц-Биркенау, известный также как Освенцим, во время Второй мировой войны был самым большим лагерем массового уничтожения людей. Над воротами главного входа находилась печально известная вывеска-лозунг Arbeit macht frei, что означает "Труд освобождает".
Немецко-фашистский концентрационный лагерь Аушвиц-Биркенау, известный также как Освенцим, во время Второй мировой войны был самым большим лагерем массового уничтожения людей. Над воротами главного входа находилась печально известная вывеска-лозунг Arbeit macht frei, что означает "Труд освобождает".
Точные данные о числе узников и жертв Освенцима отсутствуют, поскольку регистрация лиц, направлявшихся на уничтожение, не велась. По окончании Второй мировой войны называлась цифра четыре миллиона человек. Как свидетельствуют документы Нюрнбергского трибунала, погибли 2,8 миллиона человек, 90 процентов из которых были евреями.
Точные данные о числе узников и жертв Освенцима отсутствуют, поскольку регистрация лиц, направлявшихся на уничтожение, не велась. По окончании Второй мировой войны называлась цифра четыре миллиона человек. Как свидетельствуют документы Нюрнбергского трибунала, погибли 2,8 миллиона человек, 90 процентов из которых были евреями.
По различным данным, от 75 до 90 процентов лиц, доставляемых в лагерь, сразу же направлялись на уничтожение (часть из них отбирались лагерными врачами для проведения опытов и впоследствии также умерщвлялись), остальные получали регистрационные номера и использовались в качестве бесплатной рабочей силы. Общее количество узников Освенцима, получивших регистрационные номера, составляет 405 тысяч человек.
По различным данным, от 75 до 90 процентов лиц, доставляемых в лагерь, сразу же направлялись на уничтожение (часть из них отбирались лагерными врачами для проведения опытов и впоследствии также умерщвлялись), остальные получали регистрационные номера и использовались в качестве бесплатной рабочей силы. Общее количество узников Освенцима, получивших регистрационные номера, составляет 405 тысяч человек.
На фото: крематорий III в концентрационном лагере Освенцим
На фото: крематорий III в концентрационном лагере Освенцим
Освенцим был освобожден Красной армией в ходе Висло-Одерской наступательной операции, проведенной 12 января – 3 февраля 1945 года с целью завершения освобождения Польши.
Освенцим был освобожден Красной армией в ходе Висло-Одерской наступательной операции, проведенной 12 января – 3 февраля 1945 года с целью завершения освобождения Польши.
В условиях развернувшегося наступления Красной армии нацистское руководство, пытаясь скрыть следы преступлений, отдало приказ о демонтаже газовых камер, крематориев и полной ликвидации Освенцима. Семнадцатого января 1945 года началась эвакуация пешим порядком на территорию Германии около 60 тысяч трудоспособных узников лагеря.
В условиях развернувшегося наступления Красной армии нацистское руководство, пытаясь скрыть следы преступлений, отдало приказ о демонтаже газовых камер, крематориев и полной ликвидации Освенцима. Семнадцатого января 1945 года началась эвакуация пешим порядком на территорию Германии около 60 тысяч трудоспособных узников лагеря.
В Освенциме осталось свыше 7,5 тысячи заключенных, которые не могли выдержать марш и подлежали уничтожению. Однако ликвидировать лагерь и уничтожить их нацисты не успели. Узники концлагеря были освобождены советскими войсками 27 января 1945 года.
В Освенциме осталось свыше 7,5 тысячи заключенных, которые не могли выдержать марш и подлежали уничтожению. Однако ликвидировать лагерь и уничтожить их нацисты не успели. Узники концлагеря были освобождены советскими войсками 27 января 1945 года.
Большинство освобожденных узников были больны и крайне истощены физически. Первоначально медицинскую помощь бывшим узникам оказывали медики частей и инфекционного госпиталя 60-й армии. Позднее на территории работали советский терапевтический госпиталь и медики Польского Красного Креста.
Большинство освобожденных узников были больны и крайне истощены физически. Первоначально медицинскую помощь бывшим узникам оказывали медики частей и инфекционного госпиталя 60-й армии. Позднее на территории работали советский терапевтический госпиталь и медики Польского Красного Креста.
На фото: чемоданы бывших узников нацистского концентрационного лагеря смерти Освенцим (Аушвиц) с маркировками всех стран Европы
На фото: чемоданы бывших узников нацистского концентрационного лагеря смерти Освенцим (Аушвиц) с маркировками всех стран Европы
В 2005 году день освобождения лагеря, 27 января, по решению Генеральной Ассамблеи ООН был объявлен Международным днем памяти жертв холокоста.
В 2005 году день освобождения лагеря, 27 января, по решению Генеральной Ассамблеи ООН был объявлен Международным днем памяти жертв холокоста.
Освенцим был не только крупнейшим, но и наиболее долго просуществовавшим нацистским лагерем уничтожения людей, поэтому стал одним из главных символов холокоста и репрессий нацистской Германии.
На фото: похороны узников концлагеря Освенцим
Освенцим был не только крупнейшим, но и наиболее долго просуществовавшим нацистским лагерем уничтожения людей, поэтому стал одним из главных символов холокоста и репрессий нацистской Германии.
На фото: похороны узников концлагеря Освенцим
В 1947 году на территории концлагеря был создан музей Освенцим-Бжезинка, который в 1999 году был переименован в Государственный музей Аушвиц-Биркенау в Освенциме. Территория бывшего лагеря в 1979 году по предложению Польши была включена в Список Всемирного наследия ЮНЕСКО.
В 1947 году на территории концлагеря был создан музей Освенцим-Бжезинка, который в 1999 году был переименован в Государственный музей Аушвиц-Биркенау в Освенциме. Территория бывшего лагеря в 1979 году по предложению Польши была включена в Список Всемирного наследия ЮНЕСКО.
Немецко-фашистский концентрационный лагерь Аушвиц-Биркенау, известный также как Освенцим, во время Второй мировой войны был самым большим лагерем массового уничтожения людей. Над воротами главного входа находилась печально известная вывеска-лозунг Arbeit macht frei, что означает "Труд освобождает".
Точные данные о числе узников и жертв Освенцима отсутствуют, поскольку регистрация лиц, направлявшихся на уничтожение, не велась. По окончании Второй мировой войны называлась цифра четыре миллиона человек. Как свидетельствуют документы Нюрнбергского трибунала, погибли 2,8 миллиона человек, 90 процентов из которых были евреями.
По различным данным, от 75 до 90 процентов лиц, доставляемых в лагерь, сразу же направлялись на уничтожение (часть из них отбирались лагерными врачами для проведения опытов и впоследствии также умерщвлялись), остальные получали регистрационные номера и использовались в качестве бесплатной рабочей силы. Общее количество узников Освенцима, получивших регистрационные номера, составляет 405 тысяч человек.
На фото: крематорий III в концентрационном лагере Освенцим
Освенцим был освобожден Красной армией в ходе Висло-Одерской наступательной операции, проведенной 12 января – 3 февраля 1945 года с целью завершения освобождения Польши.
В условиях развернувшегося наступления Красной армии нацистское руководство, пытаясь скрыть следы преступлений, отдало приказ о демонтаже газовых камер, крематориев и полной ликвидации Освенцима. Семнадцатого января 1945 года началась эвакуация пешим порядком на территорию Германии около 60 тысяч трудоспособных узников лагеря.
В Освенциме осталось свыше 7,5 тысячи заключенных, которые не могли выдержать марш и подлежали уничтожению. Однако ликвидировать лагерь и уничтожить их нацисты не успели. Узники концлагеря были освобождены советскими войсками 27 января 1945 года.
Большинство освобожденных узников были больны и крайне истощены физически. Первоначально медицинскую помощь бывшим узникам оказывали медики частей и инфекционного госпиталя 60-й армии. Позднее на территории работали советский терапевтический госпиталь и медики Польского Красного Креста.
На фото: чемоданы бывших узников нацистского концентрационного лагеря смерти Освенцим (Аушвиц) с маркировками всех стран Европы
В 2005 году день освобождения лагеря, 27 января, по решению Генеральной Ассамблеи ООН был объявлен Международным днем памяти жертв холокоста.
Освенцим был не только крупнейшим, но и наиболее долго просуществовавшим нацистским лагерем уничтожения людей, поэтому стал одним из главных символов холокоста и репрессий нацистской Германии.
На фото: похороны узников концлагеря Освенцим
В 1947 году на территории концлагеря был создан музей Освенцим-Бжезинка, который в 1999 году был переименован в Государственный музей Аушвиц-Биркенау в Освенциме. Территория бывшего лагеря в 1979 году по предложению Польши была включена в Список Всемирного наследия ЮНЕСКО.