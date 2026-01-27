Рейтинг@Mail.ru
Россия никогда не забудет чудовищных преступлений в Освенциме, заявил Путин
12:19 27.01.2026 (обновлено: 13:04 27.01.2026)
Россия никогда не забудет чудовищных преступлений в Освенциме, заявил Путин
Россия никогда не забудет чудовищных преступлений Освенцима, конец которым положила Красная армия, заявил президент Владимир Путин.
Россия никогда не забудет чудовищных преступлений в Освенциме, заявил Путин

Президент России Владимир Путин
МОСКВА, 27 янв — РИА Новости. Россия никогда не забудет чудовищных преступлений Освенцима, конец которым положила Красная армия, заявил президент Владимир Путин.
"Преклоняемся перед героизмом бойцов и командиров, спасших еврейский и другие народы от уничтожения. Чтим мужество и стойкость всех, кто в тяжелейших испытаниях не покорился, сражался в партизанских отрядах и подполье, трудился в тылу, внес вклад в разгром врага и достижение Великой Победы", — сказал он.
Президент назвал 27 января скорбной датой: она напоминает о страданиях миллионов евреев, цыган, русских и представителей других наций, погибших от рук нацистов в концлагерях, во время карательных акций и этнических "чисток".
Мемориальные мероприятия, посвященные сегодняшнему дню, способствуют консолидации для противостояния ксенофобии, русофобии и антисемитизму.
"Будут помогать продвижению в обществе, особенно среди молодежи, патриотических и гуманистических ценностей, идеалов согласия и гражданского мира", — подчеркнул Путин.
Международный день памяти жертв холокоста отмечают 27 января. В 1945 году Красная армия освободила крупнейший нацистский лагерь смерти Аушвиц-Биркенау (Освенцим). Там погибли около 1,4 миллиона человек, из которых до 1,1 миллиона — евреи.
В 1947-м на этой территории создали музей, в 1979-м его включили в Список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Представителей посольства России не пригласили на мероприятия по случаю 81-й годовщины освобождения концлагеря.
© РИА Новости / Игнатович Ольга | Перейти в медиабанк

Освобождение нацистского концентрационного лагеря Освенцим (Аушвиц) войсками 1-го Украинского фронта во взаимодействии с войсками 4-го Украинского фронта в ходе Висло-Одерской операции

© РИА Новости / Б.Фишман | Перейти в медиабанк

Дети-узники лагеря смерти в первые часы после его освобождения от немецко-фашистских палачей

© РИА Новости | Перейти в медиабанк

Первые заключенные транспортируются в Освенцим

© РИА Новости | Перейти в медиабанк

Скамья для экзекуций

© РИА Новости / Владимир Юдин | Перейти в медиабанк

Бараки концлагеря Освенцим

© РИА Новости / Владимир Юдин | Перейти в медиабанк

Концентрационный лагерь смерти Освенцим (Аушвиц)

© РИА Новости / Владимир Юдин | Перейти в медиабанк

Чемоданы бывших узников нацистского концентрационного лагеря смерти Освенцим (Аушвиц) с маркировками всех стран Европы

© РИА Новости / Владимир Юдин | Перейти в медиабанк

