https://ria.ru/20250127/osvobozhdenie-1995659322.html

Они прошли через ад. Как выглядел нацистский концлагерь Освенцим

Они прошли через ад. Как выглядел нацистский концлагерь Освенцим - РИА Новости, 27.01.2025

Они прошли через ад. Как выглядел нацистский концлагерь Освенцим

27 января 1945 года Советская армия вошла в Освенцим и освободила около семи тысяч заключенных, прошедших через ужасные условия и пытки. Исторические снимки из... РИА Новости, 27.01.2025

2025-01-27T13:25:00+03:00

2025-01-27T13:25:00+03:00

2025-01-27T13:25:00+03:00

фото

освенцим

великая отечественная война (1941-1945)

история

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27 января 1945 года Советская армия вошла в Освенцим и освободила около семи тысяч заключенных, прошедших через ужасные условия и пытки. Исторические снимки из чудовищного лагеря смерти, чье существование прекратила Красная армия – в фотоленте РИА Новости.

освенцим

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2025

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