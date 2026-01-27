https://ria.ru/20260127/puteshestviya-2070611515.html
В "Туту" назвали самые бюджетные маршруты для зимних семейных туров
Названы самые доступные направления для зимних путешествий с семьей, сообщает "Туту". РИА Новости, 27.01.2026
МОСКВА, 27 янв — РИА Новости. Названы самые доступные направления для зимних путешествий с семьей, сообщает "Туту".
Аналитики онлайн-сервиса изучили данные бронирований и выяснили, что наиболее бюджетный отдых можно было организовать в Еврейской автономной области (ЕАО). Средняя стоимость билетов туда-обратно составляет 17,2 тысячи рублей на семью из двух взрослых и ребенка. Проживание в отеле на три ночи обходится в 7,3 тысячи. Расходы на путешествие суммарно выйдут в 24,5 тысячи рублей.
Орловская область — на втором месте в рейтинге. Средние траты на семейное путешествие составляют 25,6 тысячи рублей. Так, за три билеты придется отдать 12,8 тысячи, столько же — за три ночи в гостинице.
На третьей строчке — Брянская область. Стоимость поездки на троих — 25,7 тысячи рублей, из которых 13,3 тысячи уйдут на билеты, а 12,3 тысячи — на проживание в отеле.
Смоленская область — четвертая в списке. Средний бюджет поездки составляет 29,2 тысячи рублей, где 12,2 тысячи — расходы на билеты на троих, а 17 тысяч — оплата отеля на три ночи.