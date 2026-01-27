https://ria.ru/20260127/pshenitsa-2070541940.html
Россия в 2025 году сохранила первое место по экспорту пшеницы
Россия в 2025 году сохранила первое место по экспорту пшеницы - РИА Новости, 27.01.2026
Россия в 2025 году сохранила первое место по экспорту пшеницы
Россия по итогам 2025 года сохранила первое место по экспорту пшеницы, поставив на мировые рынки 41 миллион тонн, сообщила глава Минсельхоза России Оксана Лут. РИА Новости, 27.01.2026
