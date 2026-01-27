Рейтинг@Mail.ru
Россия в 2025 году сохранила первое место по экспорту пшеницы - РИА Новости, 27.01.2026
13:56 27.01.2026
Россия в 2025 году сохранила первое место по экспорту пшеницы
Россия в 2025 году сохранила первое место по экспорту пшеницы
Россия по итогам 2025 года сохранила первое место по экспорту пшеницы, поставив на мировые рынки 41 миллион тонн, сообщила глава Минсельхоза России Оксана Лут. РИА Новости, 27.01.2026
2026
Россия в 2025 году сохранила первое место по экспорту пшеницы

Пшеницы на полях АО "Агрокомплекс" в Краснодарском крае
Пшеницы на полях АО "Агрокомплекс" в Краснодарском крае. Архивное фото
ДУБАЙ, 27 янв - РИА Новости. Россия по итогам 2025 года сохранила первое место по экспорту пшеницы, поставив на мировые рынки 41 миллион тонн, сообщила глава Минсельхоза России Оксана Лут.
"В прошлом году экспорт составил 50 миллионов тонн общей зерновой продукции, в том числе пшеницы мы смогли поставить 41 миллион тонн, сохранив первое место по экспорту пшеницы за Россией", - сказала она на выставке Gulfood в Дубае.
Министр добавила, что экспортный потенциал по зерновым на 2026 год составляет 55 миллионов тонн. "Это то, что гипотетически мы можем предоставить для обеспечения наших партнеров в зерновой продукции", - отметила Лут.
По ее словам, география поставок остается стабильной на протяжении последних 10 лет. За последние годы Россия сотрудничала со 115 странами по поставке зерновых. При этом порядка 78% экспорта пшеницы приходится на страны Африки и Ближнего Востока.
В России собрали 140 миллионов тонн зерна по итогам 2025 года
