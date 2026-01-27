США не направляли Сеулу уведомление о возможном повышении пошлин

МОСКВА, 27 янв - РИА Новости. Белый дом не направлял Сеулу официального уведомления о возможном повышении пошлин на товары из Южной Кореи, сообщила администрация южнокорейского президента.

"Официального уведомления от американского правительства или разъяснений по деталям на данный момент не поступало", - говорится в сообщении.