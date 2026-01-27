Рейтинг@Mail.ru
США не направляли Сеулу уведомление о возможном повышении пошлин
02:19 27.01.2026
США не направляли Сеулу уведомление о возможном повышении пошлин
Белый дом не направлял Сеулу официального уведомления о возможном повышении пошлин на товары из Южной Кореи, сообщила администрация южнокорейского президента.
в мире, сша, сеул, южная корея, дональд трамп
В мире, США, Сеул, Южная Корея, Дональд Трамп
Флаг Республики Корея
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Флаг Республики Корея. Архивное фото
МОСКВА, 27 янв - РИА Новости. Белый дом не направлял Сеулу официального уведомления о возможном повышении пошлин на товары из Южной Кореи, сообщила администрация южнокорейского президента.
Ранее президент США Дональд Трамп объявил, что повышает пошлины на товары из Южной Кореи с 15% до 25%, обвинив местных законодателей в затягивании ратификации соглашения со Штатами.
"Официального уведомления от американского правительства или разъяснений по деталям на данный момент не поступало", - говорится в сообщении.
Отмечается, что Сеул планирует провести по данному вопросу экстренное совещание с участием профильных министерств и ведомств. Как сообщили в администрации, министр промышленности, торговли и ресурсов Ким Чжон Гван, находящийся сейчас в Канаде, также в ближайшее время посетит США для обсуждения данного вопроса с министром торговли США Говардом Латником.
Белый дом в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 14.11.2025
Белый дом не исключил, что Южная Корея построит для США корабли
14 ноября 2025, 05:30
 
В миреСШАСеулЮжная КореяДональд Трамп
 
 
