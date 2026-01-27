Начальство Освенцима пыталось вести переговоры с советским подпольем

Узники концентрационного лагеря Освенцим, освобожденные войсками Красной Армии в январе 1945 года. Архивное фото

МОСКВА, 27 янв - РИА Новости. Из мемуаров лидера советских подпольщиков Освенцима Валентина Филатова, обнаруженных Фондом Александра Печерского, выяснилось, что лагерное начальство пыталось вступить с участниками подполья в переговоры на фоне размаха сопротивления, но все предложения нацистов были отвергнуты.

Как рассказал РИА Новости председатель правления Фонда Илья Васильев в день освобождения лагеря, в какой-то момент деятельность подпольной организации достигла такого размаха, что лагерное начальство вступило с узниками в переговоры.

"Их буквально умоляли прекратить побеги и другие акты сопротивления, обещая взамен всяческие привилегии, в частности право... грабить заключенных поляков и убивать евреев", - сообщил он.