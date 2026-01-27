Рейтинг@Mail.ru
27.01.2026
13:38 27.01.2026
Начальство Освенцима пыталось вести переговоры с советским подпольем
Начальство Освенцима пыталось вести переговоры с советским подпольем
Из мемуаров лидера советских подпольщиков Освенцима Валентина Филатова, обнаруженных Фондом Александра Печерского, выяснилось, что лагерное начальство пыталось... РИА Новости, 27.01.2026
2026-01-27T13:38:00+03:00
2026-01-27T13:38:00+03:00
Начальство Освенцима пыталось вести переговоры с советским подпольем

МОСКВА, 27 янв - РИА Новости. Из мемуаров лидера советских подпольщиков Освенцима Валентина Филатова, обнаруженных Фондом Александра Печерского, выяснилось, что лагерное начальство пыталось вступить с участниками подполья в переговоры на фоне размаха сопротивления, но все предложения нацистов были отвергнуты.
Как рассказал РИА Новости председатель правления Фонда Илья Васильев в день освобождения лагеря, в какой-то момент деятельность подпольной организации достигла такого размаха, что лагерное начальство вступило с узниками в переговоры.
"Их буквально умоляли прекратить побеги и другие акты сопротивления, обещая взамен всяческие привилегии, в частности право... грабить заключенных поляков и убивать евреев", - сообщил он.
"Надо ли говорить, что советские узники с негодованием отвергли эти "заманчивые" предложения?" - заключил собеседник агентства.
