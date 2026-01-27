Фонд Печерского обнаружил мемуары лидера советских подпольщиков Освенцима

Международный день памяти жертв Холокоста отмечается 27 января. В этот день в 1945 году советские войска освободили узников концлагеря Освенцим.

"Аушвицкое подполье было интернациональным, но с момента прибытия в лагерь первых военнопленных красноармейцев важнейшую роль в нем играли советские узники", - подчеркнул он.