Фонд Печерского обнаружил мемуары лидера советских подпольщиков Освенцима

МОСКВА, 27 янв - РИА Новости. Фонд Александра Печерского, занимающийся увековечением памяти участников Сопротивления в нацистских концлагерях, обнаружил мемуары лидера группы советских подпольщиков Освенцима Валентина Филатова, рассказал РИА Новости председатель правления Фонда Илья Васильев в годовщину освобождения узников лагеря.
Международный день памяти жертв Холокоста отмечается 27 января. В этот день в 1945 году советские войска освободили узников концлагеря Освенцим.
27 января 2025, 13:25
Как напомнил Васильев, лагерь в Освенциме существовал почти пять лет, все эти годы в нем действовало множество подпольных групп.
"Аушвицкое подполье было интернациональным, но с момента прибытия в лагерь первых военнопленных красноармейцев важнейшую роль в нем играли советские узники", - подчеркнул он.
При этом, по его словам, история героев-подпольщиков сразу после войны не получила должного признания. Ни школьникам, ни студентам не рассказывали о подвигах Александра Лебедева, Федора Скибы, Кузьмы Карцева, а о подпольной организации, действовавшей на территории лагеря уничтожения Аушвиц-Биркенау, в непосредственной близости от газовых камер, не было известно даже специалистам-историкам, отметил Васильев.
"Лишь совсем недавно исследователям из Фонда Александра Печерского удалось обнаружить мемуары лидера этой группы Валентина Филатова и реконструировать ее деятельность", - добавил он.
