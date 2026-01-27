Рейтинг@Mail.ru
13:32 27.01.2026
https://ria.ru/20260127/osventsim-2070533140.html
Фонд Печерского обнаружил мемуары лидера советских подпольщиков Освенцима
Фонд Печерского нашел мемуары лидера советских подпольщиков Освенцима Филатова

Узники лагеря смерти Освенцим (Аушвиц) в первые часы после его освобождения от немецко-фашистских палачей. Архивное фото
МОСКВА, 27 янв - РИА Новости. Фонд Александра Печерского, занимающийся увековечением памяти участников Сопротивления в нацистских концлагерях, обнаружил мемуары лидера группы советских подпольщиков Освенцима Валентина Филатова, рассказал РИА Новости председатель правления Фонда Илья Васильев в годовщину освобождения узников лагеря.
Международный день памяти жертв Холокоста отмечается 27 января. В этот день в 1945 году советские войска освободили узников концлагеря Освенцим.
Как напомнил Васильев, лагерь в Освенциме существовал почти пять лет, все эти годы в нем действовало множество подпольных групп.
"Аушвицкое подполье было интернациональным, но с момента прибытия в лагерь первых военнопленных красноармейцев важнейшую роль в нем играли советские узники", - подчеркнул он.
При этом, по его словам, история героев-подпольщиков сразу после войны не получила должного признания. Ни школьникам, ни студентам не рассказывали о подвигах Александра Лебедева, Федора Скибы, Кузьмы Карцева, а о подпольной организации, действовавшей на территории лагеря уничтожения Аушвиц-Биркенау, в непосредственной близости от газовых камер, не было известно даже специалистам-историкам, отметил Васильев.
"Лишь совсем недавно исследователям из Фонда Александра Печерского удалось обнаружить мемуары лидера этой группы Валентина Филатова и реконструировать ее деятельность", - добавил он.
