В Фонде Печерского рассказали о восстании подпольщиков в Освенциме
13:25 27.01.2026
В Фонде Печерского рассказали о восстании подпольщиков в Освенциме
В Фонде Печерского рассказали о восстании подпольщиков в Освенциме - РИА Новости, 27.01.2026
В Фонде Печерского рассказали о восстании подпольщиков в Освенциме
Советские подпольщики спланировали восстание зондеркоманды Освенцима - заключенных, обслуживавших газовые камеры, рассказал РИА Новости председатель правления... РИА Новости, 27.01.2026
в мире
освенцим
александр печерский
освенцим
в мире, освенцим, александр печерский
В мире, Освенцим, Александр Печерский
В Фонде Печерского рассказали о восстании подпольщиков в Освенциме

Васильев: советские подпольщики спланировали восстание зондеркоманды Освенцима

© Фото предоставлено Фондом ПечерскогоАльбом узников Освенцима
Альбом узников Освенцима - РИА Новости, 1920, 27.01.2026
© Фото предоставлено Фондом Печерского
Альбом узников Освенцима
МОСКВА, 27 янв - РИА Новости. Советские подпольщики спланировали восстание зондеркоманды Освенцима - заключенных, обслуживавших газовые камеры, рассказал РИА Новости председатель правления Фонда Александра Печерского Илья Васильев в годовщину освобождения узников нацистского концлагеря.
Международный день памяти жертв Холокоста отмечается 27 января. В этот день в 1945 году советские войска освободили узников концлагеря Освенцим.
Как рассказал Васильев, Фонд Александра Печерского, занимающийся увековечением памяти участников Сопротивления в нацистских концлагерях, обнаружил мемуары лидера группы советских подпольщиков Освенцима Валентина Филатова.
© Фото предоставлено Фондом ПечерскогоАльбом узников Освенцима
Альбом узников Освенцима - РИА Новости, 1920, 27.01.2026
© Фото предоставлено Фондом Печерского
Альбом узников Освенцима
"Оказалось, что именно советские подпольщики спланировали легендарное восстание освенцимской зондеркоманды - заключенных, обслуживавших газовые камеры", - отметил Васильев.
По его словам, "восстание стало символом еврейского сопротивления в годы Холокоста, но никто из писавших о нём не знал, что оружие восставшие получили от советских военнопленных, а одним из "авторов идеи" был знаменитый генерал Дмитрий Карбышев".
Они прошли через ад. Как выглядел нацистский концлагерь Освенцим
Васильев отметил, что совсем недавно удалось найти еще один уникальный артефакт.
"В собрании Лилии Павловны Алешиной, дочери организатора легендарного побега из Освенцима осенью 1942 года Павла Стенькина, нашелся альбом с фотографиями тех немногих советских узников лагеря смерти, кто смог вырваться живым из освенцимского ада", - поделился он.
По его словам, этот альбом люди, прошедшие Освенцим, сделали в 1965 году, к 20-летию освобождения лагеря Красной Армией.
"Портреты полутора сотен неизвестных героев. Плюс фотографии с различных собраний, выступлений, редкие кадры поездок выживших узников в мемориал Освенцима... Всё это совершенно бесценно и для историков, и для сохранения памяти о прошлом", - подчеркнул Васильев.
Он добавил, что в настоящее время фонд продолжает работу над историей советского подполья в Освенциме.
В миреОсвенцимАлександр Печерский
 
 
