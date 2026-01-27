В Фонде Печерского рассказали о восстании подпольщиков в Освенциме

По различным данным, от 75 до 90 процентов лиц, доставляемых в лагерь, сразу же направлялись на уничтожение (часть из них отбирались лагерными врачами для проведения опытов и впоследствии также умерщвлялись), остальные получали регистрационные номера и использовались в качестве бесплатной рабочей силы. Общее количество узников Освенцима, получивших регистрационные номера, составляет 405 тысяч человек.