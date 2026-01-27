Рейтинг@Mail.ru
Ученые предупредили об ухудшении геомагнитной обстановки в течение суток
Наука
 
15:43 27.01.2026
Ученые предупредили об ухудшении геомагнитной обстановки в течение суток
Геомагнитная обстановка ухудшится в течение ближайших 24 часов из-за небольшой корональной дыры на Солнце, сообщили в Лаборатории солнечной астрономии Института
МОСКВА, 27 янв - РИА Новости. Геомагнитная обстановка ухудшится в течение ближайших 24 часов из-за небольшой корональной дыры на Солнце, сообщили в Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН.
"Геомагнитные индексы, по-видимому, начнут расти уже в течение ближайших 24 часов и уже завтра должны вернуться в привычную желтую и красную зону", - говорится в сообщении в Telegram-канале Лаборатории.
Крупный двойной взрыв на обратной стороне Солнца - РИА Новости, 1920, 24.01.2026
На Солнце произошел крупный двойной взрыв
24 января, 10:29
Отмечается, что сейчас на видимой стороне Солнца имеется только одна небольшая корональная дыра. Она вышла в положение на звезде, из которого сможет повлиять на Землю.
Эта корональная дыра была известна ещё в сентябре 2025 года. С того времени она совершила пять оборотов вокруг Солнца и сейчас "похоже, умирает". Ученые предполагают, что в среду она предпримет "попытку последнего напоминания о себе".
"В космической погоде впервые за январь выдался более-менее спокойный период - магнитных бурь и возмущений нет уже целых три дня. Месяц в целом является довольно напряженным (17 из 27 дней были окрашены в желтые и красные цвета), и есть шансы, что в итоге обновит какие-то очередные рекорды. В любом случае уже завтра всё это прервётся по довольно обидной причине", - рассказали в Лаборатории.
Комплекс пятен исчез с Солнца - РИА Новости, 1920, 23.01.2026
С Солнца исчезло крупнейшее скопление пятен
23 января, 10:44
 
