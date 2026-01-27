Ученые предупредили об ухудшении геомагнитной обстановки в течение суток

"Геомагнитные индексы, по-видимому, начнут расти уже в течение ближайших 24 часов и уже завтра должны вернуться в привычную желтую и красную зону", - говорится в сообщении в Telegram-канале Лаборатории.

Эта корональная дыра была известна ещё в сентябре 2025 года. С того времени она совершила пять оборотов вокруг Солнца и сейчас "похоже, умирает". Ученые предполагают, что в среду она предпримет "попытку последнего напоминания о себе".

"В космической погоде впервые за январь выдался более-менее спокойный период - магнитных бурь и возмущений нет уже целых три дня. Месяц в целом является довольно напряженным (17 из 27 дней были окрашены в желтые и красные цвета), и есть шансы, что в итоге обновит какие-то очередные рекорды. В любом случае уже завтра всё это прервётся по довольно обидной причине", - рассказали в Лаборатории.