Премьера нового сезона шоу "Суперстар!" состоится на телеканале НТВ

МОСКВА, 27 янв – РИА Новости. Премьера нового сезона шоу Премьера нового сезона шоу "Суперстар!" – "Суперстар! Битва сезонов" (16+) состоится на телеканале НТВ 31 января в 21:20. Победители и яркие участники прошлых сезонов проекта вернутся на сцену, чтобы выяснить, кто из них лучший из лучших.

Правила шоу

Так, каждый выпуск "Битвы сезонов" традиционно будет отдан определенной теме. Например, участники споют свой хит, исполнят любимые песни, представят свои версии современных композиций. Также отдельный конкурсный день будет посвящен творчеству Филиппа Киркорова.

"Этот сезон — возвращение легендарных артистов, которых зрители знают и любят многие десятилетия. Они вернутся, чтобы напомнить о себе и доказать, что они лучшие из лучших! А зрителей, как всегда бывает в “Суперстар!”, ждет невероятно яркое, мощное и фееричное шоу — с эмоциями, сюрпризами и настоящей битвой характеров и голосов. И на такой сильный состав участников в одном из конкурсных дней к команде судей добавится новый член жюри — им станет Филипп Киркоров, ведь именно его творчеству будет посвящен один из выпусков", – говорит продюсер и ведущий шоу Вадим Такменев.

Кроме того, правила проекта претерпят небольшие изменения. Как и в предыдущих сезонах, "огонь" от жюри будет означать два балла, "фейерверк" – один, а "пшик" – ноль. Однако покинуть проект участник может только в том случае, если два выпуска подряд окажется на последней строке турнирной таблицы. Жюри один раз за сезон смогут спасти одного участника, но только при единогласном решении. Если же мнения судей разойдутся, то единожды конкурсанта смогут поддержать зрители путем голосования в студии.

Победителем сезона станет участник, который по итогам всех выпусков наберет наибольшее количество баллов. В финале каждый конкурсант представит телевизионную премьеру своей новой песни.

В шоу за звание "суперстара" будут соревноваться победительница и финалист первого сезона Ирина Шведова и Влад Сташевский, победители второго сезона Виктор Салтыков и Шура, победительница и финалист третьего сезона Ольга Зарубина и Жан Милимеров, победитель и участница четвертого сезона Алексей Глызин и Анастасия Макаревич, победительница и финалист пятого сезона Ксения Георгиади и Сергей Челобанов.

© Фото : Пресс-служба НТВ Ведущие шоу Наташа Королева и Вадим Такменев © Фото : Пресс-служба НТВ Ведущие шоу Наташа Королева и Вадим Такменев

Вести программу будут Вадим Такменев и Наташа Королева. Выступления участников оценят телеведущая Лера Кудрявцева, музыкальный критик Сергей Соседов, певец Стас Пьеха и заслуженная артистка России, певица Ирина Понаровская. Также в нескольких выпусках проекта к звездному жюри присоединится певец, солист группы "Иванушки International" Кирилл Туриченко – он подменит гастролирующего Стаса Пьеху.

Мостик к новой серии проекта

"”Битва сезонов” – это мостик к новой серии проекта и, по сути, настоящий праздник для всех поклонников “Суперстар!” . Все же прошло пять сезонов, и те, кто участвовал в них, безумно соскучились по шоу. Все хотели вернуться, поэтому мы решили пригласить победителей и финалистов – по два участника из каждого сезона, чтобы показать, что им дал “Суперстар!”, как они изменились за это время, какой скачок произошел в их карьере", – сказал Такменев.

Кудрявцева отметила, что в этом сезоне выставлять баллы будет особенно трудно.

"В битве сезонов собрались лучшие из лучших! Я безмерно рада видеть всех! Это потрясающие артисты, которые либо стали победителями в прошлых сезонах, либо были в шаге от победы или просто покорили сердца зрителей. Кого-то одного из участников я выделить не смогу, потому что слишком люблю каждого из них. Для нас, членов жюри, это будет какое-то новое судейство, ведь все артисты уже выходили на эту сцену", – сказала Кудрявцева.

© Фото : Пресс-служба НТВ Лера Кудрявцева © Фото : Пресс-служба НТВ Лера Кудрявцева

Лучшие из лучших на проекте

"В “Битве сезонов” собрались лучшие из лучших, и, конечно, я хотел вновь увидеть их всех на сцене. Но “Суперстар!” – это конкурс, и нам придется выставлять оценки, где-то исходя из прошлых воспоминаний. Я не думаю, что сами участники кардинально изменились: они уже нашли себя – свой стиль, образ, исполнительскую манеру. А поскольку я уже давно в жюри, то могу провести мост между прошедшими сезонами и этим. Может быть, я вспомню, что кто-то из артистов занял последние строчки в турнирной таблице, и добавлю баллов сейчас", – сказал Соседов.

Он отметил, что все сезоны шоу ретроспективны, потому что в них участвуют артисты, которые уже давно завоевали свое место на Олимпе. Но "Битва сезонов" будет ретроспективна вдвойне, ведь все артисты зашли на второй круг.

"Все, кто занимается шоу, – жюри, команда, Вадим Такменев – моя основная телевизионная семья. Поэтому для меня всегда в радость приезжать сюда, как к родным людям. К тому же только в этом шоу я испытываю такой невероятный калейдоскоп эмоций. На этот раз нас очень поразил состав участников! Можно сказать, что это золотой состав, битва титанов. Здесь будут только те, кто уже прошел свой личный сезон и выиграл или ярко показал себя. Лучшие в своем деле и в проекте. И я даже не представляю, каким образом все это великолепие придется судить", – сказал Пьеха.

По словам Туриченко, на сцену будут выходить уже легендарные артисты, они уже лучшие из лучших. Но, как и в любых конкурсах, для победы нужно быть немного удачливее остальных.

© Фото : Пресс-служба НТВ Кирилл Туриченко © Фото : Пресс-служба НТВ Кирилл Туриченко

"Это будет очень интересный сезон! Кого-то из участников я уже видел в "Суперстаре!", с кем-то встречался на других проектах. Например, Влада Сташевского раскрыли в одном из эпизодов "Шоу Аватар", в котором я был в жюри. И я был просто поражен тому, каким он предстал в "Шоу Аватар"! А, кроме того, его очень любит моя супруга! В "Битве сезонов" соберутся настоящие суперзвезды, уверен, нас ждут максимально неожиданные номера и непредсказуемые оценки жюри! Судить этот сезон будет особенно сложно! Большая честь принять участие в нем!", – добавил Туриченко.

Каждый выход – экспромт на многомиллионную аудиторию

"Не ради наград, а ради своего зрителя снова выхожу на сцену с огромной радостью, предвкушая упоительное сотрудничество с постановочной группой. Номера создаются ею с высочайшим профессионализмом, неистощимой фантазией, но и с большим трудом. А для артиста задача усложняется тем, что каждый выход – это практически экспромт на многомиллионную аудиторию с одной репетиции. Адреналин зашкаливает! В этот раз для меня больше нового материала – модные песни и аранжировки, творческие эксперименты, работа над звуком. Это для меня определенный компромисс. Продюсеры хотели бы, чтобы я была другая, неожиданная для публики", – сказала Шведова.

Она подчеркнула, что что-то менять всегда сложно, но и азарт появляется. Всегда ценно выслушать любую критику от людей, которые знают, о чем говорят – они профессионалы, умеющие мотивировать свою оценку или точку зрения.

"Команда "Суперстар!" так интересно раскрывает артистов, часто совершенно неожиданно, что на шоу происходит увлекательная игра, результат которой предсказать невозможно! Я же планирую удивлять новыми образами, свежей трактовкой знакомых песен, дуэтным номером – это будет сюрприз! Ну и еще кое-чем – пока это секрет", – добавила Шведова.

© Фото : Пресс-служба НТВ Влад Сташевский © Фото : Пресс-служба НТВ Влад Сташевский

По словам Сташевского, шоу – восхитительный с точки зрения творческой реализации проект, поэтому он решил принять в нем участие.

"И команда просто потрясающая. Я отдаюсь процессу в полной мере. Сам получаю удовольствие, надеюсь, зрителю тоже понравится. Жюри в проекте, как учителя в школе, кто-то может тебе нравиться, кто-то нет, но все они не просто так сидят в жюри. Из каждого мнения можно вынести опыт. Я делаю все, что от меня зависит. Чем буду удивлять – пока секрет. Если расскажу, то какое уже это удивление…" – добавил певец.

Неожиданные музыкальные интерпретации

Шура подчеркнул, что обожает НТВ и любит шоу "Суперстар!".

"После второго сезона, в котором я участвовал, я, конечно, проделал работу над ошибками. Ошибки были, я человек и могу ошибаться, главное, что я вижу их. В “Битве сезонов” хочу очень серьезно отнестись к своему образу и манере исполнения, серьезно в прямом смысле этого слова, эпатажное кривляние убираю в сторону и оставляю его, наверное, для корпоративов, если угодно кому", – добавил Шура.

Певец не планирует никого удивлять, так как живет в каждой песне и в номере проекта.

© Фото : Пресс-служба НТВ Шура © Фото : Пресс-служба НТВ Шура

"Я вновь решил принять участие в "Суперстаре!", на этот раз в "Битве сезонов", и на то есть несколько причин. Во-первых, это уникальная возможность попробовать себя в разных жанрах, во-вторых, мне всегда интересно окунуться в творческую атмосферу – новые эмоции и возможности дарит нам канал НТВ. В "Суперстаре!" я не новичок, и этот опыт стал бесценным. Многие зрители полюбили песни в моем исполнении и иногда просят исполнить их на сольных концертах. Я уже ознакомился с составом участников и понимаю, что конкуренция будет серьезной", – сказал Салтыков.

Он добавил, что постарается быть в новом шоу более смелым в выборе репертуара и поэкспериментировать. Будут неожиданные музыкальные интерпретации и коллаборации с другими артистами.

Заново пройти знакомый путь и показать, на что способен

Челобанов считает себя передовиком проекта, поскольку участвовал в самом первом сезоне в 2007 году.

"В первую очередь я пришел сюда не ради оценок, а ради своих любимых поклонников. А какие баллы мне поставят – это уже дело далеко не первостепенной важности. Я не собираюсь конкурировать с другими участниками, и уж тем более бороться с судьями, у них свое видение музыкального порядка и красоты. Я пою и выступаю только так, как считаю нужным", – добавил певец.

Глызин же отметил, что судьи ему как родные люди, и спорить с ними нельзя.

"Их слово – закон, даже если они где-то и не правы. Все равно именно жюри выносит вердикт", – прокомментировал певец.

© Фото : Пресс-служба НТВ Алексей Глызин © Фото : Пресс-служба НТВ Алексей Глызин

Также он добавил, что каждому предстоит заново пройти знакомый путь и доказать, что он еще многое может.

"Участники предстанут в другом амплуа, изменят имидж и манеру выступления. Мне очень интересно, как мы с этим справимся, и как все себя покажут. Ведь перевоплощение достаточно непростое испытание, но увлекательное. Артистам придется выходить из зоны комфорта, чтобы убрать узнаваемые тембр и движения и сделать что-то неожиданное. Лично я собираюсь удивлять всех новыми песнями и аранжировками", – рассказал Глызин.

Новое шоу дает возможность проявления

"Я решила принять участие в проекте “Суперстар! Битва сезонов” , потому что очень люблю петь, это моя жизнь. Это шоу – одно из немногих, где все по-настоящему, где ты можешь проявить себя полностью и на достойном уровне. Победа – это отлично, но главное – выплеснуть свой потенциал. Я уже третий раз буду творить в проекте и, надеюсь удивлять тоже. В этот раз выбирала очень тщательно репертуар под руководством Вадима Такменева, и он отличается от предыдущего музыкального материала. Я довольна. Хочется, чтобы мои выступления вызвали у зрителей мурашки, букашки и таракашки", – сказала Зарубина.

Милимеров добавил, что будет удивлять красивейшими номерами и своей энергией.

"Мне очень отрадно от того, что меня пригласили в "Битву сезонов" шоу "Суперстар!", я благодарен продюсерам программы. А заодно почему бы и не взять реванш? Ведь в этот раз в битве будут сражаться лучшие из лучших. Я уже не новичок в проекте, и каждый раз выхожу на сцену как в последний раз – живу и кайфую в моменте, дарю публике себя. И если это получается, то для меня это самая большая награда. Буду удивлять крутейшими песнями, красивейшими номерами и своей энергией!" – подчеркнул певец.

"Битва сезонов" – целая маленькая жизнь

Макаревич отметила, что больше двух лет назад влюбилась в проект и потрясающую команду, которая его делает.

"Было немного грустно, когда все закончилось, и скажу честно, я скучала по проекту. Поэтому большой радостью стало, что меня вновь позвали, теперь уже в "Битву сезонов". Я сразу сказала: "Да", и нахожусь в предвкушении от того, как все будет красиво, нарядно, феерично и незабываемо. Как для зрителей, так и для самих артистов – это целая маленькая жизнь! Я уже активно готовлюсь, выбираю репертуар. В "Битве сезонов" соберутся самые лучшие и яркие артисты, отрадно оказаться в такой компании. И в первый раз, и сейчас я не расцениваю проект как конкурс, для меня это прежде всего великолепная сцена и возможность показать себя с новых сторон и в неожиданных образах", – сказала Макаревич.

© Фото : Пресс-служба НТВ Анастасия Макаревич © Фото : Пресс-служба НТВ Анастасия Макаревич

Георгиади добавила, что опять окунется в этот творческий процесс поиска репертуара, аранжировок, исполнения новых песен.

"В "Битве сезонов" я останусь все той же Ксенией Георгиади, но постараюсь удивить репертуаром. Мы подобрали такие композиции, на некоторые из которых я сама никогда не обратила бы внимание. А тут послушала и подумала: "Хорошая же песня, а я ее не слышала раньше". Я буду пытаться искать новые краски – важно не только спеть песню, но и исполнить ее так, чтобы затронуть души зрителей. Приятно, когда в зале раздаются бурные аплодисменты, просто бальзам на душу. Спасибо слушателям за то, что я уже 55 лет на эстраде и до сих пор, выходя на сцену, слышу и вижу их реакцию", – заключила певица.