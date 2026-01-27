Рейтинг@Mail.ru
В Китае предупредили о последствиях развития вируса Нипах
18:43 27.01.2026 (обновлено: 18:47 27.01.2026)
В Китае предупредили о последствиях развития вируса Нипах
В Китае предупредили о последствиях развития вируса Нипах
Китайские эксперты предупреждают о возможных симптомах и последствиях заражения вирусом Нипах, включая кому, эпилепсию и поражения нервной системы, сообщает... РИА Новости, 27.01.2026
в мире
китай
западная бенгалия
индия
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
китай
западная бенгалия
индия
В Китае предупредили о возможных последствиях заражения вирусом Нипах

Медики госпитализируют пациента с вирусом Нипах в Индии
Медики госпитализируют пациента с вирусом Нипах в Индии
© REUTERS / CK Thanseer
Медики госпитализируют пациента с вирусом Нипах в Индии. Архивное фото
МОСКВА, 27 янв - РИА Новости. Китайские эксперты предупреждают о возможных симптомах и последствиях заражения вирусом Нипах, включая кому, эпилепсию и поражения нервной системы, сообщает центральное телевидение Китая (CCTV).
В середине января власти индийского штата Западная Бенгалия сообщили о нескольких случаях заражения медицинских работников вирусом Нипах. Заболевшие находятся в больнице Барасата, где они работают, и помещены в изолятор с подключением к аппарату искусственной вентиляции легких. Несмотря на заявления западных СМИ о росте числа заболевших, власти Индии не сообщали о новых случаях обнаружения вируса.
"На начальном этапе заражения симптомы вируса схожи с атипичной пневмонией, например, боли в горле, рвота, сильная сонливость. Однако после может начать развиваться острый респираторный дистресс-синдром, а в некоторых случаях даже сепсис", - написал в своей научной работе глава третьей Народной больницы города Шэньчжэнь Лу Хунчжоу.
Главный врач инфекционного отделения в одной из больниц Китая наивысшего уровня Юй Кан рассказал местным СМИ, что Нипах способен поразить центральную нервную систему, привести к острому энцефалиту и отеку головного мозга.
"В данном случае, в течение 24-48 часов после заражения больной может впасть в кому, у него могут начаться приступы эпилепсии или появиться необратимые поражения нервной системы", - отметил Юй Кан.
При этом китайские эксперты отмечают, что вероятность распространения вируса в КНР мала.
"Масштаб распространения вируса Нипах незначительный, на данный момент ситуация сильно отличается от предыдущей (COVID-19 - ред.). Общественности не следует сильно переживать", - цитирует CCTV слова профессора Гонконгского университета Цзинь Дунъяна.
Ранее гонконгская газета South China Morning Post сообщала, что жители Китая опасаются вируса Нипах из-за грядущего роста туризма во время праздников, посвященных Китайскому Новому году.
Всемирная организация здравоохранения называет вирус Нипах одним из самых опасных в мире, лекарства и вакцины от него не существует. Нипах вызывает лихорадку и энцефалопатию - поражение и гибель мозговых клеток, а уровень летальности составляет от 40 до 75%. Вирус распространяется летучими лисицами и мышами, люди обычно им заболевают, съев фрукты, на которых оказалась слюна зараженного животного. Также вирус может передаваться домашним животным. При этом Нипах практически не передается по воздуху и требует прямого контакта с жидкостями организма инфицированных.
Роспотребнадзор сообщил 25 января, что держит ситуацию на контроле, случаев завоза болезни на территорию России не зарегистрировано. Как отметили в ведомстве, в Российской Федерации имеется достаточное количество тест-систем для своевременной лабораторной диагностики вируса, в пунктах пропуска через государственную границу функционирует АИС "Периметр", система позволяет в режиме реального времени выявлять граждан с признаками инфекционных заболеваний и не допускать дальнейшего распространения болезней на территории страны.
