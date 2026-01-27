Москалькова предложила открыть пункт пропуска между Россией и Украиной

МОСКВА, 27 янв — РИА Новости. Открытие пункта пропуска на границе с Украиной помогло бы воссоединению семей и возвращению на родину людей, у которых истек срок действия загранпаспортов, считает уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова.

С 1 августа Россия официально закрыла 20 пунктов пропуска на границе с Украиной — 13 автомобильных и семь железнодорожных. Все они к тому времени уже не функционировали, некоторые находились на территории новых регионов.