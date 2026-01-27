Рейтинг@Mail.ru
16:40 27.01.2026 (обновлено: 17:30 27.01.2026)
Москалькова предложила открыть пункт пропуска между Россией и Украиной
Москалькова предложила открыть пункт пропуска между Россией и Украиной
Открытие пункта пропуска на границе с Украиной помогло бы воссоединению семей и возвращению на родину людей, у которых истек срок действия загранпаспортов,... РИА Новости, 27.01.2026
2026-01-27T16:40:00+03:00
2026-01-27T17:30:00+03:00
Москалькова предложила открыть пункт пропуска между Россией и Украиной

Москалькова предложила открыть пункт пропуска на границе России c Украиной

© РИА Новости / Мария Девахина | Перейти в медиабанкУполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова
Уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова - РИА Новости, 1920, 27.01.2026
© РИА Новости / Мария Девахина
Перейти в медиабанк
Уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова. Архивное фото
МОСКВА, 27 янв — РИА Новости. Открытие пункта пропуска на границе с Украиной помогло бы воссоединению семей и возвращению на родину людей, у которых истек срок действия загранпаспортов, считает уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова.
"Наверное, надо обсудить, что, может быть, какой-то один пункт пропуска открыть для российских граждан, которые бы хотели приехать к своим родным и близким, но документов уже не имеют, чтобы легально выехать через другие страны", — сказала она на заседании фракции КПРФ, где представила доклад о своей работе за прошлый год.
Омбудсмен пояснила, что россияне не могут выехать с Украины через другие страны, поскольку их загранпаспорта просрочены. По ее словам, запрос на такую работу есть — в 2025 году аппарат омбудсмена помог воссоединению более 50 семей.
Как подчеркнула Москалькова, при отсутствии дипломатических отношений между Россией и Украиной взаимодействие уполномоченного по правам человека с международными организациями — единственный возможный вариант возвращения россиян на родину.
С 1 августа Россия официально закрыла 20 пунктов пропуска на границе с Украиной — 13 автомобильных и семь железнодорожных. Все они к тому времени уже не функционировали, некоторые находились на территории новых регионов.
