Москалькова предложила открыть пункт пропуска между Россией и Украиной

МОСКВА, 27 янв - РИА Новости. Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова предложила продумать возможность открытия пункта пропуска между Россией и Украиной для воссоединения семей и возвращения людей с истекшим сроком действия загранпаспортов.

Она добавила, что запрос на эту работу есть. Так, аппарат омбудсмена уже помог воссоединить более 50 семей за последний год.