Рейтинг@Mail.ru
Москалькова предложила открыть пункт пропуска между Россией и Украиной - РИА Новости, 27.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:28 27.01.2026
https://ria.ru/20260127/moskalkova-2070498899.html
Москалькова предложила открыть пункт пропуска между Россией и Украиной
Москалькова предложила открыть пункт пропуска между Россией и Украиной - РИА Новости, 27.01.2026
Москалькова предложила открыть пункт пропуска между Россией и Украиной
Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова предложила продумать возможность открытия пункта пропуска между Россией и Украиной для воссоединения... РИА Новости, 27.01.2026
2026-01-27T11:28:00+03:00
2026-01-27T11:28:00+03:00
общество
россия
украина
татьяна москалькова
кпрф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/0a/2028411907_0:70:3003:1759_1920x0_80_0_0_6f0f84248f509951746fb1e556e079d6.jpg
https://ria.ru/20260122/dnr-2069475180.html
россия
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/0a/2028411907_17:0:2746:2047_1920x0_80_0_0_36f48e02bf2875eb22356a45a791a9c3.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, россия, украина, татьяна москалькова, кпрф
Общество, Россия, Украина, Татьяна Москалькова, КПРФ
Москалькова предложила открыть пункт пропуска между Россией и Украиной

Москалькова предложила открыть для населения пункт пропуска между РФ и Украиной

© РИА Новости / Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанкУполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова во время интервью агентству РИА Новости
Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова во время интервью агентству РИА Новости - РИА Новости, 1920, 27.01.2026
© РИА Новости / Кристина Кормилицына
Перейти в медиабанк
Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова во время интервью агентству РИА Новости. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 27 янв - РИА Новости. Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова предложила продумать возможность открытия пункта пропуска между Россией и Украиной для воссоединения семей и возвращения людей с истекшим сроком действия загранпаспортов.
Она отметила, что сегодня граждане РФ не могут покинуть территорию Украины через другие страны из-за истекшего срока действия загранпаспортов. Омбудсмен подчеркнула, что в условиях отсутствия дипломатических отношений работа уполномоченного по правам человека с международными организациями становится единственным возможным вариантом возвращения россиян.
"Наверное, надо обсудить, что может быть какой-то один пункт пропуска открыть для российских граждан, которые бы хотели приехать к своим родным и близким. Но документов уже не имеют, чтобы легально выехать через другие страны", - сказала Москалькова на заседании фракции КПРФ, представляя доклад о своей деятельности за 2025 год.
Она добавила, что запрос на эту работу есть. Так, аппарат омбудсмена уже помог воссоединить более 50 семей за последний год.
Уполномоченный по правам человека в Российской Федерации Татьяна Москалькова - РИА Новости, 1920, 22.01.2026
Москалькова назвала блокаду воды в ДНР геноцидом
22 января, 07:04
 
ОбществоРоссияУкраинаТатьяна МоскальковаКПРФ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала