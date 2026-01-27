Рейтинг@Mail.ru
Матвиенко назвала освобождение блокадного Ленинграда бессмертным подвигом - РИА Новости, 27.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
10:46 27.01.2026
https://ria.ru/20260127/matvienko-2070488934.html
Матвиенко назвала освобождение блокадного Ленинграда бессмертным подвигом
Матвиенко назвала освобождение блокадного Ленинграда бессмертным подвигом - РИА Новости, 27.01.2026
Матвиенко назвала освобождение блокадного Ленинграда бессмертным подвигом
Освобождение блокадного Ленинграда стало бессмертным подвигом его жителей и защитников, память о нём должна жить в каждом поколении, заявила председатель Совета РИА Новости, 27.01.2026
2026-01-27T10:46:00+03:00
2026-01-27T10:46:00+03:00
общество
ленинград
россия
валентина матвиенко
совет федерации рф
блокада ленинграда (1941-1944)
82-я годовщина снятия блокады ленинграда
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/12/1872622058_0:54:2737:1594_1920x0_80_0_0_8a9502c59c55925dd524d32b48eb95f7.jpg
https://ria.ru/20260127/blokada-2070351909.html
ленинград
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/12/1872622058_26:0:2459:1825_1920x0_80_0_0_256c29f98723609da209355a5dced7f1.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, ленинград, россия, валентина матвиенко, совет федерации рф, блокада ленинграда (1941-1944), 82-я годовщина снятия блокады ленинграда
Общество, Ленинград, Россия, Валентина Матвиенко, Совет Федерации РФ, Блокада Ленинграда (1941-1944), 82-я годовщина снятия блокады Ленинграда
Матвиенко назвала освобождение блокадного Ленинграда бессмертным подвигом

Матвиенко: освобождение блокадного Ленинграда стало подвигом его защитников

© Пресс-служба Совета Федерации России | Перейти в медиабанкПредседатель Совета Федерации России Валентина Матвиенко
Председатель Совета Федерации России Валентина Матвиенко - РИА Новости, 1920, 27.01.2026
© Пресс-служба Совета Федерации России
Перейти в медиабанк
Председатель Совета Федерации России Валентина Матвиенко . Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 27 янв - РИА Новости. Освобождение блокадного Ленинграда стало бессмертным подвигом его жителей и защитников, память о нём должна жить в каждом поколении, заявила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко.
"Полное освобождение Ленинграда от блокады - бессмертный подвиг его жителей и защитников, ставший для всего мира символом любви к Родине, несгибаемой человеческой воли и отваги. Память о нем должна жить в каждом поколении. Скорбь по жертвам блокады навсегда останется в наших сердцах", - говорится в обращении Матвиенко, текст которого распространила пресс-служба СФ.
Председатель Совета Федерации также добавила, что в России гордятся мужеством и стойкостью ветеранов, жителей блокадного Ленинграда и чтят тех, кто не дожил до окончательного разгрома нацистской армии.
"Блокада стала тяжелейшим испытанием для сотен тысяч человек. Гитлеровские войска отрезали город от остальной страны, планируя захватить и уничтожить его. Но враг не смог сломить дух ленинградцев. Несмотря на голод, холод, потерю родных и близких, постоянные удары немецкой артиллерии и авиации ленинградцы жили, работали и боролись", - подчеркнула политик.
Советские танки Т-34 движутся по Международному (ныне - Московскому) проспекту в Ленинграде - РИА Новости, 1920, 27.01.2026
"Январский гром". Как освобождали блокадный Ленинград
08:00
 
ОбществоЛенинградРоссияВалентина МатвиенкоСовет Федерации РФБлокада Ленинграда (1941-1944)82-я годовщина снятия блокады Ленинграда
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала