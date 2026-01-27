https://ria.ru/20260127/mask-2070611360.html
Маск согласился с мнением Дурова о небезопасности WhatsApp
Маск согласился с мнением Дурова о небезопасности WhatsApp - РИА Новости, 27.01.2026
Маск согласился с мнением Дурова о небезопасности WhatsApp
Американский предприниматель Илон Маск согласился с мнение основателя Telegram Павла Дурова о небезопасности WhatsApp (принадлежит корпорации Meta*). РИА Новости, 27.01.2026
Илон Маск согласился с мнением Павла Дурова о небезопасности WhatsApp