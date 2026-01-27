Рейтинг@Mail.ru
Маск согласился с мнением Дурова о небезопасности WhatsApp - РИА Новости, 27.01.2026
17:48 27.01.2026
Маск согласился с мнением Дурова о небезопасности WhatsApp
Маск согласился с мнением Дурова о небезопасности WhatsApp
Американский предприниматель Илон Маск согласился с мнение основателя Telegram Павла Дурова о небезопасности WhatsApp (принадлежит корпорации Meta*).
МОСКВА, 27 янв - РИА Новости. Американский предприниматель Илон Маск согласился с мнение основателя Telegram Павла Дурова о небезопасности WhatsApp (принадлежит корпорации Meta*).
В понедельник Дуров назвал WhatsApp небезопасным и указал на множество возможностей для атаки мессенджера.
"Правда", - написал Маск в соцсети X в ответ на публикацию основателя Telegram.
Ранее агентство Блумберг со ссылкой на судебный документ сообщило, что международная группа истцов подала в суд на Meta Platforms*. Отмечается, что компанию обвинили в мошенничестве из-за наличия у нее доступа к перепискам пользователей в принадлежащем ей мессенджере WhatsApp.
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
В Госдуме высказались о блокировке WhatsApp и Telegram
24 января, 17:42
