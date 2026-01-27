В ЛНР выявили криптоферму в частном нежилом доме

"Специалисты филиала обнаружили незаконное подключение к ЛЭП в обход прибора учета. А в специально оборудованном помещении нашли десятки мощных вычислительных устройств (ASIC-майнеров). По предварительным оценкам, выявленная майнинг-ферма потребляла электроэнергию, как большой многоквартирный дом. Ущерб от неучтенного энергопотребления оценивается в миллионы рублей", - говорится в сообщении компании в Telegram-канале.